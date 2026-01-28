Zarobki w IT - Podsumowanie 2025 roku
W 2025 r. zarobki w branży IT wzrosły, jednak częściej na kontraktach B2B niż na etatach. Już trzeci rok z rzędu najlepiej opłacaną specjalizacją jest Architecture, w której mediana górnych widełek na kontrakcie B2B to ponad 32 tys. zł netto (+ VAT), a na umowie o pracę – 25 tys. zł brutto (chociaż tutaj odnotowano spadek o 11 proc. rok do roku). To dane z najnowszego raportu „Rynek pracy w IT 2025” od No Fluff Jobs, polskiego portalu z widełkami w ogłoszeniach o pracy.
W aż 13 z 19 analizowanych kategorii odnotowano wzrost median dolnych widełek wynagrodzeń. W 4 kategoriach w górę poszły zarówno dolne, jak i górne widełki – zarówno na kontraktach B2B, jak i w przypadku umów o pracę.
– Wzrosty oferowanych wynagrodzeń w IT są oczywiście pochodną większego zapotrzebowania na doświadczone osoby, tzw. midów i seniorów – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. – Tym trzeba zapłacić znacznie więcej niż początkującym, ale gwarantują jakość i szybkość działania, a dla wielu firm od początku pandemii liczy się błyskawiczny efekt. To z jednej strony smutna konstatacja, bo rynek idzie w kierunku marginalizacji współpracy z juniorami i większego użycia AI w pracy, a to może być jak podcinanie gałęzi, na której wszyscy siedzą. Każdy mid czy senior był kiedyś juniorem, ktoś ich wdrażał w arkana prawdziwych projektów i codziennej pracy, a firmy miały stały dopływ młodych, sprawdzonych kadr pod swoimi skrzydłami. Zamykanie tego źródła nowych ludzi nie jest na rękę całej branży, która przecież w najbliższych latach będzie potrzebować sporo rąk do pracy. Inna prawda mówi, że junior dobrze ogarniający AI będzie miał większe szanse w rywalizacji z innymi.
Wynagrodzenia w IT w 2025 r. [tabela]
|Kategoria
|B2B
|UoP
|Mediana dolnych widełek wynagrodzenia
|Mediana górnych widełek wynagrodzenia
|Zmiana w dolnych widełkach
|Zmiana w górnych widełkach
|Mediana dolnych widełek wynagrodzenia
|Mediana górnych widełek wynagrodzenia
|Zmiana w dolnych widełkach
|Zmiana w górnych widełkach
|Architecture
|26 880
|32 760
|6,7%
|2,4%
|19 000
|25 000
|-5%
|-10,7%
|ERP
|25 000
|30 000
|13,6%
|6,7%
|15 000
|22 000
|0%
|7,8%
|Security
|25 000
|29 400
|13,6%
|5%
|17 000
|23 000
|13,3%
|4,5%
|DevOps
|23100
|28 560
|15,6%
|9,8%
|16 000
|22 400
|12,4%
|12%
|AI
|19 320
|28 560
|-3,4%
|-4,5%
|19 000
|24 000
|11,8%
|-4%
|Data & BI
|21 840
|27 400
|4%
|0,4%
|16 000
|23 000
|-5,9%
|-4,2%
|Fullstack
|21 000
|26 250
|4,5%
|2,1%
|17 000
|22 000
|6,3%
|4,8%
|Agile/Scrum Master
|21 000
|26 000
|0%
|3,2%
|15 500
|20 000
|3,3%
|-4,8%
|Backend
|20 160
|25 200
|0,8%
|-3,1%
|15 100
|22 000
|0,7%
|4,8%
|Product Management
|20 160
|25 200
|9,1%
|0%
|16 330
|21 000
|11,8%
|7,7%
|Mobile
|19 000
|25 000
|5,6%
|6,3%
|15 000
|20 000
|0%
|0%
|Frontend
|18 480
|23 520
|8,7%
|0%
|15 000
|20 300
|0%
|1,5%
|Project Management
|18 000
|23 520
|7,1%
|7,7%
|13 600
|16 000
|-4,2%
|-17,1%
|Embedded
|16 800
|23 520
|-6,7%
|-6,7%
|13 000
|19 000
|-4,1%
|0%
|Business Analysis
|19 000
|23 000
|2,8%
|4,5%
|12 000
|16 000
|9,1%
|0,3%
|System Administrator
|16 800
|22 680
|-6,7%
|-5,5%
|12 000
|16 000
|-7,7%
|-11,1%
|Testing
|17 000
|22 000
|0%
|-3%
|12 000
|16 000
|-2,8%
|-5,9%
|UX/UI/Design
|15 000
|18 000
|15,4%
|-8,1%
|12 000
|16 500
|33,3%
|17,9%
|Support
|11 550
|15 000
|-14,1%
|-15%
|9700
|12 000
|34,7%
|33,3%
Warto zwrócić uwagę na fakt, że kolejny rok z rzędu wzrosły widełki oferowanych wynagrodzeń w najsłabiej opłacanych specjalizacjach z branży IT, chociaż głównie w przypadku zatrudnienia na umowie o pracę. W kategorii Support odnotowano wzrost o 35 proc. w medianie dolnych i 33 proc. w medianie górnych widełek, a w UX/UI/Design – o ponad 33 proc. w medianie dolnych i prawie 18 proc. w medianie górnych widełek.
Co 5. ogłoszenie z kategorii Backend, najwięcej chętnych we Frontendzie
Chociaż dostępność ofert pracy w 2025 r. wzrosła aż o 44 proc. w stosunku do 2024 r., to struktura udziału poszczególnych kategorii nie zmieniła się znacząco. Aż 20 proc. ogłoszeń z branży IT na portalu No Fluff Jobs dotyczy specjalizacji Backend. Kolejne miejsca pod względem dostępności ogłoszeń zajmują kategorie:
- Data & Business Intelligence – 12,4 proc. ofert,
- Fullstack – 10,5 proc.,
- DevOps – 7,8 proc.,
- Testing/QA – 6,7 proc.
Wśród kandydatów i kandydatek do pracy niezmiennie największym zainteresowaniem cieszy się kategoria Frontend – na jedno miejsce zgłasza się średnio 78 osób.