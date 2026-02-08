Zarobki w IT - Podsumowanie 2025 roku

W 2025 r. zarobki w branży IT wzrosły, jednak częściej na kontraktach B2B niż na etatach. Już trzeci rok z rzędu najlepiej opłacaną specjalizacją jest Architecture, w której mediana górnych widełek na kontrakcie B2B to ponad 32 tys. zł netto (+ VAT), a na umowie o pracę – 25 tys. zł brutto (chociaż tutaj odnotowano spadek o 11 proc. rok do roku). To dane z najnowszego raportu „Rynek pracy w IT 2025” od No Fluff Jobs, polskiego portalu z widełkami w ogłoszeniach o pracy.



W aż 13 z 19 analizowanych kategorii odnotowano wzrost median dolnych widełek wynagrodzeń. W 4 kategoriach w górę poszły zarówno dolne, jak i górne widełki – zarówno na kontraktach B2B, jak i w przypadku umów o pracę.



– Wzrosty oferowanych wynagrodzeń w IT są oczywiście pochodną większego zapotrzebowania na doświadczone osoby, tzw. midów i seniorów – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. – Tym trzeba zapłacić znacznie więcej niż początkującym, ale gwarantują jakość i szybkość działania, a dla wielu firm od początku pandemii liczy się błyskawiczny efekt. To z jednej strony smutna konstatacja, bo rynek idzie w kierunku marginalizacji współpracy z juniorami i większego użycia AI w pracy, a to może być jak podcinanie gałęzi, na której wszyscy siedzą. Każdy mid czy senior był kiedyś juniorem, ktoś ich wdrażał w arkana prawdziwych projektów i codziennej pracy, a firmy miały stały dopływ młodych, sprawdzonych kadr pod swoimi skrzydłami. Zamykanie tego źródła nowych ludzi nie jest na rękę całej branży, która przecież w najbliższych latach będzie potrzebować sporo rąk do pracy. Inna prawda mówi, że junior dobrze ogarniający AI będzie miał większe szanse w rywalizacji z innymi.

Wynagrodzenia w IT w 2025 r. [tabela]

Kategoria B2B UoP Mediana dolnych widełek wynagrodzenia Mediana górnych widełek wynagrodzenia Zmiana w dolnych widełkach Zmiana w górnych widełkach Mediana dolnych widełek wynagrodzenia Mediana górnych widełek wynagrodzenia Zmiana w dolnych widełkach Zmiana w górnych widełkach Architecture 26 880 32 760 6,7% 2,4% 19 000 25 000 -5% -10,7% ERP 25 000 30 000 13,6% 6,7% 15 000 22 000 0% 7,8% Security 25 000 29 400 13,6% 5% 17 000 23 000 13,3% 4,5% DevOps 23100 28 560 15,6% 9,8% 16 000 22 400 12,4% 12% AI 19 320 28 560 -3,4% -4,5% 19 000 24 000 11,8% -4% Data & BI 21 840 27 400 4% 0,4% 16 000 23 000 -5,9% -4,2% Fullstack 21 000 26 250 4,5% 2,1% 17 000 22 000 6,3% 4,8% Agile/Scrum Master 21 000 26 000 0% 3,2% 15 500 20 000 3,3% -4,8% Backend 20 160 25 200 0,8% -3,1% 15 100 22 000 0,7% 4,8% Product Management 20 160 25 200 9,1% 0% 16 330 21 000 11,8% 7,7% Mobile 19 000 25 000 5,6% 6,3% 15 000 20 000 0% 0% Frontend 18 480 23 520 8,7% 0% 15 000 20 300 0% 1,5% Project Management 18 000 23 520 7,1% 7,7% 13 600 16 000 -4,2% -17,1% Embedded 16 800 23 520 -6,7% -6,7% 13 000 19 000 -4,1% 0% Business Analysis 19 000 23 000 2,8% 4,5% 12 000 16 000 9,1% 0,3% System Administrator 16 800 22 680 -6,7% -5,5% 12 000 16 000 -7,7% -11,1% Testing 17 000 22 000 0% -3% 12 000 16 000 -2,8% -5,9% UX/UI/Design 15 000 18 000 15,4% -8,1% 12 000 16 500 33,3% 17,9% Support 11 550 15 000 -14,1% -15% 9700 12 000 34,7% 33,3%

Warto zwrócić uwagę na fakt, że kolejny rok z rzędu wzrosły widełki oferowanych wynagrodzeń w najsłabiej opłacanych specjalizacjach z branży IT, chociaż głównie w przypadku zatrudnienia na umowie o pracę. W kategorii Support odnotowano wzrost o 35 proc. w medianie dolnych i 33 proc. w medianie górnych widełek, a w UX/UI/Design – o ponad 33 proc. w medianie dolnych i prawie 18 proc. w medianie górnych widełek.

Co 5. ogłoszenie z kategorii Backend, najwięcej chętnych we Frontendzie

Chociaż dostępność ofert pracy w 2025 r. wzrosła aż o 44 proc. w stosunku do 2024 r., to struktura udziału poszczególnych kategorii nie zmieniła się znacząco. Aż 20 proc. ogłoszeń z branży IT na portalu No Fluff Jobs dotyczy specjalizacji Backend. Kolejne miejsca pod względem dostępności ogłoszeń zajmują kategorie:

Data & Business Intelligence – 12,4 proc. ofert,

Fullstack – 10,5 proc.,

DevOps – 7,8 proc.,

Testing/QA – 6,7 proc.

Wśród kandydatów i kandydatek do pracy niezmiennie największym zainteresowaniem cieszy się kategoria Frontend – na jedno miejsce zgłasza się średnio 78 osób.