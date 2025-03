Od 1 kwietnia 2025 roku wchodzą w życie nowe tablice długości życia opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Obowiązywać będą do 31 marca 2026 roku. W ciągu roku średnia długość życia naszego społeczeństwa wydłużyła się o kilka miesięcy. Żyjemy dłużej niż kiedykolwiek. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim niższe świadczenia dla nowych emerytów. Dlaczego tak jest?

Jak ZUS wylicza emeryturę?

ZUS oblicza wysokość emerytury, dzieląc zebrany przez lata pracy kapitał przez średnią długość dalszego trwania życia, wyrażoną w miesiącach. Te ostatnie dane bierze właśnie z tablic długości życia publikowanych przez GUS. Oznacza to, że im dłuższe przewidywane trwanie życia, tym niższe miesięczne świadczenie emerytalne.

Przykładowo, dla 60-latków przewidywana średnia długość dalszego życia wynosi 264,2 miesiąca. Od 1 kwietnia 2025 roku wartość ta wyniesie już 266,4 miesiąca. Oznacza to, że zgromadzony w ZUS kapitał osoby, która zdecyduje się przejść na emeryturę w wieku 60 lat po 1 kwietnia 2025 roku, zostanie podzielony na o 2,2 miesiąca więcej niż ma to miejsce do końca marca.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku 65-latków. Przewidywana średnia długość dalszego życia wynosi aktualnie 218,9 miesiąca. Od 1 kwietnia 2025 roku wartość ta wyniesie 220,8 miesiąca. Oznacza to, że zgromadzony w ZUS kapitał osoby, która zdecyduje się przejść na emeryturę w wieku 65 lat po 1 kwietnia 2025 roku, zostanie podzielony na o 1,9 miesiąca więcej niż ma to miejsce do końca marca.

Nowe tablice długości życia GUS od kwietnia 2025

GUS co roku publikuje tablice średniego dalszego trwania życia, które obowiązują od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Tablice te przedstawiają prognozowaną liczbę miesięcy, jaką osoba w określonym wieku ma jeszcze do przeżycia. Od 1 kwietnia 2025 roku obowiązywać będą następujące wartości:

Ukończone Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia lata życia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 591,5 590,5 589,6 588,6 587,7 586,7 585,8 584,8 583,8 582,9 581,9 581 31 580 579 578,1 577,1 576,1 575,2 574,2 573,2 572,3 571,3 570,3 569,4 32 568,4 567,5 566,5 565,6 564,6 563,7 562,7 561,8 560,8 559,9 558,9 558 33 557 556 555,1 554,1 553,2 552,2 551,3 550,3 549,3 548,4 547,4 546,5 34 545,5 544,6 543,6 542,7 541,7 540,8 539,8 538,9 537,9 537 536 535,1 35 534,1 533,2 532,2 531,3 530,3 529,4 528,5 527,5 526,6 525,6 524,7 523,7 36 522,8 521,9 520,9 520 519 518,1 517,1 516,2 515,2 514,3 513,3 512,4 37 511,4 510,5 509,5 508,6 507,7 506,7 505,8 504,9 503,9 503 502,1 501,1 38 500,2 499,3 498,3 497,4 496,4 495,5 494,6 493,6 492,7 491,7 490,8 489,8 39 488,9 488 487 486,1 485,1 484,2 483,3 482,3 481,4 480,4 479,5 478,5 40 477,6 476,7 475,7 474,8 473,9 472,9 472 471,1 470,1 469,2 468,3 467,3 41 466,4 465,5 464,6 463,6 462,7 461,8 460,9 459,9 459 458,1 457,2 456,2 42 455,3 454,4 453,4 452,5 451,6 450,6 449,7 448,8 447,8 446,9 446 445 43 444,1 443,2 442,3 441,3 440,4 439,5 438,6 437,6 436,7 435,8 434,9 433,9 44 433 432,1 431,2 430,3 429,3 428,4 427,5 426,6 425,7 424,8 423,8 422,9 45 422 421,1 420,2 419,3 418,3 417,4 416,5 415,6 414,7 413,8 412,8 411,9 46 411 410,1 409,2 408,3 407,4 406,5 405,6 404,6 403,7 402,8 401,9 401 47 400,1 399,2 398,3 397,4 396,5 395,6 394,7 393,8 392,9 392 391,1 390,2 48 389,3 388,4 387,5 386,6 385,7 384,8 383,9 383 382,1 381,2 380,3 379,4 49 378,5 377,6 376,7 375,8 374,9 374 373,2 372,3 371,4 370,5 369,6 368,7 50 367,8 366,9 366 365,1 364,2 363,3 362,5 361,6 360,7 359,8 358,9 358 51 357,1 356,2 355,4 354,5 353,6 352,8 351,9 351 350,2 349,3 348,4 347,6 52 346,7 345,8 345 344,1 343,2 342,3 341,5 340,6 339,7 338,8 338 337,1 53 336,2 335,3 334,5 333,6 332,8 331,9 331,1 330,2 329,3 328,5 327,6 326,8 54 325,9 325,1 324,2 323,4 322,5 321,7 320,8 320 319,1 318,3 317,4 316,6 55 315,7 314,9 314 313,2 312,3 311,5 310,7 309,8 309 308,1 307,3 306,4 56 305,6 304,8 304 303,1 302,3 301,5 300,7 299,8 299 298,2 297,4 296,5 57 295,7 294,9 294 293,2 292,4 291,5 290,7 289,9 289 288,2 287,4 286,5 58 285,7 284,9 284,1 283,3 282,5 281,7 280,9 280 279,2 278,4 277,6 276,8 59 276 275,2 274,4 273,6 272,8 272 271,2 270,4 269,6 268,8 268 267,2 60 266,4 265,6 264,8 264,1 263,3 262,5 261,7 260,9 260,1 259,4 258,6 257,8 61 257 256,2 255,5 254,7 253,9 253,1 252,4 251,6 250,8 250 249,3 248,5 62 247,7 246,9 246,2 245,4 244,7 243,9 243,2 242,4 241,6 240,9 240,1 239,4 63 238,6 237,9 237,1 236,4 235,6 234,9 234,1 233,4 232,6 231,9 231,1 230,4 64 229,6 228,9 228,1 227,4 226,7 225,9 225,2 224,5 223,7 223 222,3 221,5 65 220,8 220,1 219,4 218,7 217,9 217,2 216,5 215,8 215,1 214,4 213,6 212,9 66 212,2 211,5 210,8 210,1 209,3 208,6 207,9 207,2 206,5 205,8 205 204,3 67 203,6 202,9 202,2 201,6 200,9 200,2 199,5 198,8 198,1 197,5 196,8 196,1 68 195,4 194,7 194 193,3 192,6 191,9 191,3 190,6 189,9 189,2 188,5 187,8 69 187,1 186,4 185,8 185,1 184,4 183,7 183,1 182,4 181,7 181 180,4 179,7 70 179 178,3 177,7 177 176,3 175,7 175 174,3 173,7 173 172,3 171,7 71 171 170,4 169,7 169,1 168,4 167,8 167,1 166,5 165,8 165,2 164,5 163,9 72 163,2 162,6 161,9 161,3 160,6 160 159,4 158,7 158,1 157,4 156,8 156,1 73 155,5 154,9 154,3 153,6 153 152,4 151,8 151,1 150,5 149,9 149,3 148,6 74 148 147,4 146,8 146,1 145,5 144,9 144,3 143,6 143 142,4 141,8 141,1 75 140,5 139,9 139,3 138,7 138,1 137,5 136,9 136,2 135,6 135 134,4 133,8 76 133,2 132,6 132 131,4 130,8 130,2 129,7 129,1 128,5 127,9 127,3 126,7 77 126,1 125,5 125 124,4 123,8 123,2 122,7 122,1 121,5 120,9 120,4 119,8 78 119,2 118,6 118,1 117,5 116,9 116,3 115,8 115,2 114,6 114 113,5 112,9 79 112,3 111,8 111,2 110,7 110,1 109,6 109 108,5 107,9 107,4 106,8 106,3 80 105,7 105,2 104,6 104,1 103,5 103 102,5 101,9 101,4 100,8 100,3 99,7 81 99,2 98,7 98,2 97,7 97,1 96,6 96,1 95,6 95,1 94,6 94 93,5 82 93 92,5 92 91,5 91 90,5 90 89,5 89 88,5 88 87,5 83 87 86,5 86 85,6 85,1 84,6 84,1 83,6 83,1 82,7 82,2 81,7 84 81,2 80,8 80,3 79,9 79,4 79 78,5 78,1 77,6 77,2 76,7 76,3 85 75,8 75,4 75 74,6 74,1 73,7 73,3 72,9 72,5 72,1 71,6 71,2 86 70,8 70,4 70 69,6 69,2 68,8 68,5 68,1 67,7 67,3 66,9 66,5 87 66,1 65,7 65,4 65 64,6 64,3 63,9 63,5 63,2 62,8 62,4 62,1 88 61,7 61,4 61 60,7 60,3 60 59,7 59,3 59 58,6 58,3 57,9 89 57,6 57,3 57 56,7 56,3 56 55,7 55,4 55,1 54,8 54,4 54,1 90 53,8 53,5 53,2 52,9 52,6 52,3 52,1 51,8 51,5 51,2 50,9 50,6

Źródło: GUS

Nowe tablice długości życia GUS – co to oznacza dla emerytów?

Wydłużenie średniego dalszego trwania życia oznacza, że zgromadzony kapitał emerytalny będzie dzielony na większą liczbę miesięcy, co skutkuje obniżeniem wysokości miesięcznej emerytury. Osoby przechodzące na emeryturę po 1 kwietnia 2025 roku, w zależności od zgromadzonego kapitału, mogą otrzymać świadczenia niższe o od około kilkunastu do trzydziestu kilku złotych miesięcznie w porównaniu do osób, które przeszły na emeryturę przed tą datą. W skali roku przekłada się to na emeryturę niższą o około 190-450 zł.

Tyle mogą stracić nowi emeryci – tabela

Poniżej przedstawiono przykładowe różnice w wysokości emerytur dla osób przechodzących na emeryturę przed i po 1 kwietnia 2025 roku, w zależności od zgromadzonego kapitału:

Wiek przejścia na emeryturę 500 tys. kapitału w ZUS 650 tys. kapitału w ZUS 800 tys. kapitału w ZUS Emerytura bruttoprzyznana teraz Emerytura brutto przyznana po1 kwietnia 2025 Różnica Emerytura bruttoprzyznana teraz Emerytura brutto przyznana po1 kwietnia 2025 Różnica Emerytura bruttoprzyznana teraz Emerytura brutto przyznana po1 kwietnia 2025 Różnica 60 lat 1893 zł 1877 zł 16 zł 2460 zł 2440 zł 20 zł 3028 zł 3003 zł 25 zł 61 lat 1962 zł 1946 zł 16 zł 2550 zł 2529 zł 21 zł 3138 zł 3113 zł 25 zł 62 lata 2036 zł 2019 zł 17 zł 2647 zł 2624 zł 23 zł 3257 zł 3230 zł 27 zł 63 lata 2114 zł 2096 zł 18 zł 2748 zł 2724 zł 24 zł 3383 zł 3353 zł 30 zł 64 lata 2197 zł 2178 zł 19 zł 2856 zł 2831 zł 25 zł 3515 zł 3484 zł 31 zł 65 lat 2284 zł 2264 zł 20 zł 2969 zł 2944 zł 25 zł 3655 zł 3623 zł 32 zł 66 lat 2376 zł 2356 zł 20 zł 3089 zł 3063 zł 26 zł 3802 zł 3770 zł 32 zł 67 lat 2475 zł 2456 zł 19 zł 3218 zł 3193 zł 25 zł 3960 zł 3929 zł 31 zł 68 lat 2581 zł 2559 zł 22 zł 3356 zł 3327 zł 29 zł 4130 zł 4094 zł 36 zł 69 lat 2695 zł 2672 zł 23 zł 3504 zł 3474 zł 30 zł 4313 zł 4276 zł 37 zł 70 lat 2817 zł 2793 zł 24 zł 3662 zł 3631 zł 31 zł 4507 zł 4469 zł 38 zł

Nowe tablice długości życia GUS – kto straci najwięcej?

W perspektywie miesiąca najwięcej tracić będą osoby, które mają zgromadzony większy kapitał w ZUS i zdecydują się przejść na emeryturę w późniejszym wieku niż minimalny wiek ustawowy. Całościowo najwięcej stracą jednak kobiety, które zdecydują się przejść na emeryturę w wieku 60 lat, ponieważ ich średnia długość dalszego życia wzrosła najbardziej - o 2,2 miesiąca.

Co zrobić, żeby stracić jak najmniej emerytury?

Jedynym rozwiązaniem dla osób, które planują w najbliższym czasie przejście na emeryturę, a nie chcą tracić wysokości swojego świadczenia z powodu nowych tablic długości życia GUS jest wstrzymanie się z decyzją do lipca 2025 roku. To właśnie w połowie roku ZUS przeprowadza roczną waloryzację składek, która w tym roku może wynieść nawet 14%. Oficjalne dane zostaną podane dopiero za kilka tygodni, ale jeśli prognozy się potwierdzą, to osoba posiadająca 500 tys. zł zgromadzonych składek zyska dodatkowe 70 tys. zł na swoim koncie. Dzięki temu wpływ mniej korzystnych tablic dalszego trwania życia na wysokość emerytury powinien zostać częściowo zrekompensowany.

Co z osobami, które już pobierają emeryturę?

Nowe tablice średniego dalszego trwania życia nie wpływają na wysokość emerytur osób, które już pobierają świadczenia. Zmiany dotyczą wyłącznie osób składających wnioski o emeryturę od 1 kwietnia 2025 roku. Dlatego osoby, które już są na emeryturze, nie muszą obawiać się obniżenia swoich świadczeń z tego powodu.