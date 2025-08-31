Czas pracy pewnie będzie skrócony, choć z pewnością i w tej kwestii rewolucję trzeba odwołać. Na razie pracować krócej będą wybrani, w ramach finansowanego przez resort pracy pilotażu. Czy firmy wybiorą wariant – wszystkie weekendy są trzydniowe, dniówki skrócona do 7 godzin lub jeszcze jakieś inne rozwiązanie – to się dopiero okaże.

Pewne jest jedno – czterodniowy tydzień pracy to teraz wciąż marzenie wcale nie innej kategorii niż dłuższe 35-dniowe urlopy, pozwalające pracownikom odpoczywać bez konieczności wyboru: 14 dni latem, i 14 dni zimą. Nawe jeśli zmieniane w kwestii urlpów przepisy kodeksu pracy nie pójdą tak daleko, by wzorem obecnej gwarancji dla jednego nieprzerwanie 14-dniowego urlopu zagwarantować wszystkim zatrudnionym dwa takie nieprzerwane 14-dniowe, w ogólnej puli 35. dni urlopu wypoczynkowego w roku.

Reklama

35 dni urlopu dla każdego pracownika: rewolucja w kodeksie pracy?

Dłuższe urlopy wypoczynkowe – 35 dni w roku zamiast 20 lub 26 jak jest teraz, to postulat związków zawodowych, zgłoszony do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Argumentacja jest prosta i oczywista. Kodeks pracy został uchwalony i wdrożony ponad pół wieku temu, w zupełnie innych realiach gospodarczych. Tak uregulowane urlopy wypoczynkowe dla pracowników nie uległy żadnej zmianie w tym czasie. Natomiast zmieniły się okoliczności i realia. Polacy pracują ciężej niż kiedykolwiek i pod tym względem stali się nacją dominującą w świecie. Zmieniły się też uwarunkowania w firmach – teraz łatwiej niż kiedykolwiek modelować można czas pracy.

Nowe wyzwania niesie też tak zwany work-life balance czyli szukanie równowagi między karierą zawodową a życiem prywatnym, w tym zwłaszcza życiem rodzinnym.

Niesprawiedliwe jest przy tym, że jedni pracownicy mają 20 dni urlopu wypoczynkowe a inni 26 dni – za pracę w takich samych warunkach.

Ta kwestia zresztą dyskutowana jest już od dawna, niezależnie od postulatu samych zmian ogólnych w zakresie urlopu wypoczynkowego w prawie pracy.

Czy wydłużenie wymiaru urlopu wypoczynkowego do 35 dni w roku byłoby sprawiedliwe? Skoro jest ogólna zgoda co do tego, że czas pracy należy zmieniać, to dłuższe urlopy są przecież jednym z wariantów skracania czasu pracy.

Na pewno przy tym mniej kłopotliwym organizacyjnie – a więc i kosztowo dla firm – niż skrócenie tygodnia pracy.

Korzyści są oczywiste. Obecnie kodeks pracy gwarantując określony wymiar urlopu wypoczynkowego daje jeszcze jedną gwarancję – wykorzystania nieprzerwanie przynajmniej 14 dni z rzędu, bo tylko taki wymiar urlopu gwarantuje rzetelny wypoczynek.

Pracownicy korzystający z urlopów wypoczynkowych mają więc dylemat – czy wykorzystać te 14 dni latem czy zimą.

W przypadku rodzin z dziećmi jest to o tyle istotne, że ściśle jest powiązane z przerwami w nauce w szkołach – wakacjami oraz feriami zimowymi.

Gdyby urlopy zostały wydłużone o kolejne dni – najlepiej 9 dni w roku, to wówczas każdy pracownik mógłby na taki dłuższy wypoczynek, 14-dniowy pójść dwa razy.

35 dni urlopu dla pracownika: skorzysta każdy?

Dodatkowe urlopy jako pozapłacowe świadczenie pracownicze: ile dni dodatkowego urlopu, kto uprawniony, na jakich zasadach.

Temat rewolucji w kodeksie pracy polegający na ustawowym wydłużeniu urlopów wypoczynkowych z 20 i 26 dni do 35 dni, upadł – przynajmniej na razie.

Jedyna konkretna korzyść dla pracowników wiąże się z inną rewolucją, która już jest wdrażana – zmianą zasad ustalania stażu pracy. Ponieważ wliczane do niego będą – i to z mocą działania wstecz – okresy pracy na zleceniach, działalności gospodarczej i im podobne, z wejściem tych zmienionych zasad w życie wiele osób mających teraz prawo do 20 dni urlopu zamiast 26, ze względu na krótszy staż, właśnie automatycznie zyska 6 dni urlopu w roku.

Warto jednak odnotować, że coraz więcej firm oferuje urlopy swoim pracownikom – wszystkim lub wybranym grupom zatrudnionych – wydłużone ponad wymiar czasu przewidziany w kodeksie pracy w ramach tak zwanych benefitów a więc świadczeń pozapłacowych.

Umożliwiają to zmiany na rynku pracy, w tym zwłaszcza wdrożenie i uregulowanie w prawie pracy zasad pracy zdalnej.

Doświadczenia tych firm mogą być podstawą do analiz potrzebnych, by jednak rewolucję w zakresie urlopów wypoczynkowych w kodeksie pracy przeprowadzić.

Podobnie jak obecnie przed zapowiadanym skróceniem czasu pracy ma być prowadzony pilotaż, dofinansowany przez resort pracy, pokazujący jak czterodniowy lub skrócony na innych zasadach tydzień pracy działa w praktyce.