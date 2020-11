"Wyniki wyborów w USA zdają się być pozytywne dla giełd, a także walut rynków wschodzących, w tym dla złotego. Krajowej walucie pomaga też to, że RPP na piątkowym posiedzeniu nie obniżyła stóp procentowych. Złoty może w najbliższych dniach kontynuować umocnienie co najmniej do poziomów 4,44/EUR. W tym tygodniu (w środę) wypada Święto Niepodległości, co w poprzednich latach potrafiło skutkować zwiększoną zmiennością wywołaną niższą płynnością, jednak w tym roku możliwe, że złoty umocni się jeszcze bardziej" - powiedział Piotr Popławski.

Największe media w USA ogłosiły w sobotę zwycięstwo Demokraty Joe Bidena w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych z 3 listopada.

"W obecnej sytuacji poziomy EUR/PLN poniżej 4,45 są jednak zbyt mocne dla złotego, stąd umocnienie jest raczej przejściowe, a kurs prawdopodobnie będzie wracał w stronę 4,50, przy czym to może nastąpić dopiero w przyszłym tygodniu" - ocenił Popławski.

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez firmę projekt szczepionki przeciwko Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji.

"Informacje o szczepionce powinny pomagać giełdom i złotemu, ale niekoniecznie dolarowi. Zobaczymy jednak co z tego wyniknie i ile finalnie się potwierdzi. W dłuższej perspektywie dla rynków ważne będzie to, jak szybko i ile dawek będzie mogło być wyprodukowanych i rozdystrybuowanych do populacji" - powiedział starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.

Reklama

Złoty od rana umacniał się wobec euro, a ruch ten został dodatkowo wzmocniony informacją o szczepionce na koronawirusa. Na koniec dnia EUR/PLN notowany jest 6 gr. poniżej piątkowego zamknięcia. Będąc na 4,47 kurs jest najniżej od blisko miesiąca.

RYNEK DŁUGU

W poniedziałek rentowności na rynkach bazowych, a także w kraju poszły w górę. Wzrost o 11 pb w przypadku 10-letnich SPW sprawił, że wróciły one do poziomów sprzed dwóch tygodni.

"Główny kierunek dla rentowności krajowych obligacji zdeterminują Treasuries i Bund. Brak podaży w Polsce powinien skutkować zmniejszeniem spreadu wobec krzywej niemieckiej i będzie to tendencja dominująca w IV kw. To, w jakim kierunku podążą rentowności będzie zależało od tego, czy szczepionka będzie tak skuteczna jak rynek wydaje się to obecnie przyjmować. Jeżeli rzeczywiście byłaby skuteczna, to dochodowości powinny iść w górę" - powiedział Piotr Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,930 proc. (+11 pb), a niemieckich -0,531 proc. (+8,6 pb).