"W środę nastroje na globalnych rynkach nie są najlepsze. Jest tak przede wszystkim z powodu negatywnych informacji napływających ze świata w kwestii pandemii. Pomimo dostępnej szczepionki, sytuacja na razie się nie poprawia, a czasem można odnieść wrażenie, że nawet się pogarsza. Chodzi tu o takie informacje jak te z Niemiec czy Włoch, że lockdown może być wydłużony nawet o kilka miesięcy. Gorsze rynkowe nastroje dobrze widać w notowaniach EUR/USD. Dolar od początku sesji umacnia się do euro" - powiedziała Monika Kurtek.

W środę inwestorzy oczekiwali przede wszystkim na decyzję Rady Polityki Pieniężnej w kwestii stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 13 stycznia utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej.

"Po decyzji RPP złoty nieznacznie się umocnił. Teraz komunikat po posiedzeniu RPP będzie kluczowy dla losów złotego w najbliższym czasie. Od początku tygodnia EUR/PLN waha się w przedziale 4,53-4,50. Spodziewam się, że EUR/PLN może pozostać dłużej w przedziale 4,52-4,53. W mojej ocenie, cały czas rynek w niepewności może trzymać zapowiedź prezesa NBP z grudnia, że +złoty jest za mocny+" - oceniła.

W środę ok. godziny 15.15 kurs EUR/PLN wynosi 4,5251 (podobnie jak we wtorek). Z kolei kurs USD/PLN wynosi 3,7169 - ok. 1 gr niżej niż we wtorek.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych 10-latek zniżkowały w środę ok. 1 pb do 1,20 proc. Z kolei rentowności 5-latek spadły 2,15 pb do 0,36 proc., a 2-latki straciły 1 pb do 0,04 proc.

"W środę na rynkach bazowych, czyli amerykańskim i niemieckim, obserwujemy spadki rentowności papierów dłużnych. Podobnie jest także w Polsce. Jednak w kraju rentowności SPW zniżkują już od kilku dni ze względu na niepewność, jaka dotyczyła decyzji RPP w kwestii stóp procentowych. Jeżeli w komunikacie RPP nie będzie zapowiedzi obniżki stóp procentowych na luty, wtedy rentowności SPW powinny wzrosnąć" - powiedziała Monika Kurtek.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,122 proc. (-1,6 pb), a niemieckich -0,509 proc. (-0,4 pb).