"Reakcja rynku na wtorkową podwyżkę stóp procentowych była raczej niewielka. Początkowo widoczne było lekkie osłabienie złotego - część rynku liczyła na nieco większy ruch. Już trzeci raz z rzędu tak się jednak nie stało, można więc zakładać, że większych podwyżek już nie zobaczymy i kolejne będą rzędu 25-50 pb" - zauważył Przemysław Kwiecień.

"W najbliższym czasie na złotym widzę raczej potencjał do osłabienia w kierunku 4,60/EUR. Wynika to z faktu, że obecnie jesteśmy w dolnym zakresie wahań, w ramach lekko wzrostowego trendu na EUR/PLN i nie sądzę, żeby ten trend miał się szybko zmienić" - ocenił.

Rada Polityki Pieniężnej, na piątym z rzędu posiedzeniu, w dn. 8 lutego ponownie podwyższyła stopy procentowe NBP o 50 pb do poziomu: referencyjną do 2,75 proc., lombardową do 3,25 proc., depozytową do 2,25 proc., redyskontową weksli do 2,80 proc., dyskontową weksli do 2,85 proc.

Aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej - podała RPP w informacji po posiedzeniu, co jest nowością w komunikacji Rady jako organu. RPP podtrzymała deklarację z poprzedniego komunikatu, że jej decyzje w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem w średnim okresie.

"W komunikacie po posiedzeniu RPP nie pojawiło się w zasadzie nic nowego, widać jednak, że Rada ewidentnie zdecydowała się na stopniowe reagowanie na sytuację. Na początku roku stała przed decyzją czy podnosić stopy skokowo i przejść w fazę obserwacji, czy prowadzić intensywny cykl podwyżek. Zdecydowali się na ten drugi wariant - stąd podwyżka o 50 pb" - wskazał.

"Jest to ruch raczej w dolnym zakresie oczekiwań rynkowych i można spodziewać się, że jeszcze trochę tych podwyżek jest przed nami" - dodał.

Początkowo po wtorkowej decyzji RPP złoty osłabił się po ok. 2 gr wobec euro i dolara, jednak szybko wrócił do wcześniejszych poziomów. Ok. godz. 16,50 EUR/PLN pozostaje blisko odniesienia, tuż powyżej 4,53, zaś USD/PLN utrzymuje się 0,2 proc. na plusie, w okolicy 3,97. W tym czasie EUR/USD idzie w dół o 0,2 proc. do 1,141.

RYNEK DŁUGU

Notowania SPW pozostały we wtorek na zbliżonych poziomach do poniedziałkowego zamknięcia, a decyzja RPP nie miała większego przełożenia na krajową krzywą rentowności.

"Patrząc na krajowy rynek długu, spadek na kontraktach, po RPP, jest minimalny. Rynek nadal zakłada, że możemy dotrzeć do stóp procentowych na poziomie 4,5 proc., więc wtorkowa decyzja nie wpłynęła istotnie na schłodzenie tych oczekiwań" - stwierdził Kwiecień.

"Na ten moment spodziewam się, że na SPW nie będzie bardzo dużych zmian, chociaż presja wzrostowa na globalnych rynkach może sprawić, że rentowności 10-latek będą wracać w okolice 4 proc. w perspektywie kolejnych tygodni" - ocenił.

Na rynkach bazowych rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 5 pb do 1,970 proc., a niemieckich idą w górę o blisko 5 pb do 0,267 proc.