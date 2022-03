We wtorek złoty mocno zyskuje. Ok. godziny 11 - stej kurs euro w złotych spadł poniżej poziomu 4,9 zł. Złoty umacniał się o blisko 1,5 proc.

Złoty zyskuje także w stosunku do dolara – kurs amerykańskiej waluty wynosił ok. 4,5 zł, po wzroście wartości złotego o ponad 1,7 proc. Także w stosunku do franka szwajcarskiego złoty zyskuje – kurs franka wynosił ok. 11 - stej 4,84 zł, co oznacza wzrost wartości złotego o ponad 2 proc.