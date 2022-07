"Nie było aż tak łagodnie, jak się niektórzy obawiali. W tym sensie, że nie ma aż tak twardego powiedzenia, że już kończymy z podwyżkami stóp. Te najgorsze rzeczy, których się obawiał rynek, się nie wydarzyły" - mówił Popławski, komentując konferencję prasową prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Reklama

Jego zdaniem, złoty jednak pozostanie pod presją.

Reklama

"Natomiast spowolnienie tempa podwyżek stóp, dosyć pesymistyczna projekcja PKB oraz obawy po ostatnich PMI z Polski nadal oznaczają, że oczekiwania rynkowe na podwyżki stóp w Polsce mogą w najbliższym czasie nie za bardzo rosnąć - dotarliśmy do poziomu docelowego 9 proc. i to się zaczęło cofać. To się odbywa w otoczeniu mocnego i dalej umacniającego się dolara, komentarzy o tym, że zostanie osiągnięty parytet EUR/USD. Te ryzyka dla złotego bez takiej zdecydowanej polityki NBP są ciągle dosyć istotne. Zwłaszcza, że prezes w trakcie konferencji powiedział, że sensu interwencji w celu obrony złotego nie widzi. Na razie nasza waluta trzyma się poniżej 4,80 do euro, było kilka nieudanych prób wybicia się ponad ten poziom. Przypuszczam, że to duże pozycje klientowskie od firm finansowych na razie trzymają złotego poniżej tego poziomu przy w miarę sensownej płynności" - ocenił Popławski.

Nie spodziewa się on jednak, aby kurs euro dotarł do poziomu 5 zł, chyba że spełnią się czarne scenariusze.

"Jeżeli dolar miałby się dalej umacniać, a teraz przez wakacje dalszych podwyżek stóp nie będzie (RPP zbierze się dopiero we wrześniu - PAP), a mieliśmy komentarzu o braku potrzeby interwencji, to to zachęca inwestorów do gry na osłabienie złotego. Prawdopodobieństwo wybicia złotego powyżej 4,80 w ciągu tygodnia jest dosyć wysokie. Niektórzy mówią o powrocie do tego wojennego poziomu w okolicach 5 zł, ale ja w to trochę nie wierzę, bo tak źle to nie jest. Ale jeżeli dalej będzie się rozwijał scenariusz recesji w Europie, braku dostaw gazu itd., to poziomy powyżej 4,90 są możliwe. I ten kierunek w najbliższym czasie wydaje się dość prawdopodobny" - powiedział.

Złoty względem euro w trakcie konferencji pozostawał stabilny, wahając się w przedziale 4,75-4,80. Względem porannych poziomów kurs EUR/PLN spadł o 1 gr do 4,7836, a kurs USD/PLN spadł o 2 gr do 4,7014. W tym czasie EUR/USD wzrósł do 1,0175.

RYNEK DŁUGU

Popławski spodziewa się, że rentowności obligacji mogą ulec spłaszczeniu.

"Na rynku obligacji sytuacja jest nieco bardziej złożona. Z jednej strony rentowności mogą dalej rosnąć, bo jesteśmy przed szczytem inflacji, z drugiej strony obawy o ryzyko recesji w Europie powodują, że będzie trzeba bardzo szybko te stopy obniżać. Z punktu widzenia rynku może się realizować taki scenariusz spłaszczenia krzywej, czyli podniesienie krzywej przez obawy inflacyjne, oraz spłaszczenie poprzez pójście w górę prawego końca" - powiedział Piotr Popławski, analityk ING BSK.

NBP opublikował w piątek protokół z posiedzenia RPP w czerwcu. Niektórzy członkowie Rady wskazywali, że luźniejsza polityka fiskalna będzie działać proinflacyjnie, a wakacje kredytowe będą utrudniać trwałe obniżenie CPI. Zwracano także uwagę, że planowana reforma WIBOR-u – w zależności od rozwiązań – może osłabiać działanie mechanizmu transmisji.

Rentowności obligacji na rynkach bazowych dzisiaj rosły - w przypadku amerykańskich dziesięciolatek o 6,9 pb., a niemieckich o 4,5 pb. Na polskim rynku rentowności spadały - od 9 do 39 pb.

piątek piątek czwartek 16.54 9.18 16.03 EUR/PLN 4,7835 4,7926 4,7917 USD/PLN 4,7014 4,7256 4,7063 CHF/PLN 4,8163 4,8482 4,8411 EUR/USD 1,0175 1,0143 1,0181 OK0724 7,50 7,89 7,79 DS0727 6,97 7,11 7,06 DS0432 6,64 6,73 6,62

mfm/ asa/