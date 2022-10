Złoty w piątek po południu zyskał w stosunku do euro niespełna 0,1 proc., które ok. godz. 17 kosztowało niecałe 4,72 zł. Kurs dolara praktycznie się nie zmienił i ok. godz. 17 wynosił prawie 4,74 zł.

Za to w stosunku do franka szwajcarskiego złoty umocnił się w większym stopniu, bo o prawie 0,5 proc. Kurs franka wynosił niespełna 4,76 zł.

autor: Marek Siudaj