We wtorek po południu kurs euro do złotego obniżył się o ponad 0,2 proc. i wspólna waluta ok. godz. 17 kosztowała 4,69 zł. Także dolar stracił do złotego prawie 0,8 proc. i kosztował ok. godz. 17 nieco ponad 4,35 zł. Także frank szwajcarski potaniał w stosunku do złotego i kosztował nieco ponad 4,71 zł.

We wtorek rano euro kosztowało prawie 4,71 zł, dolar blisko 4,40 zł, a frank szwajcarski ponad 4,72 zł. (PAP)

autor: Marek Siudaj