Złoty utrzymuje w poniedziałek najmocniejsze od grudnia 2020 r. poziomy względem euro, z nowym lokalnym śródsesyjnym minimum 4,4314. Przed godz. 16.00 EUR/PLN rośnie o 0,1 proc. do 4,445.

Z kolei USD/PLN zniżkował w trakcie sesji nawet o 0,55 proc. do poniżej 4,11, ale później złoty oddał całość poniedziałkowego umocnienia i ok. godz. 16.00 para kwotowana jest w okolicy 4,135 (+0,1 proc.).

"Naszym zdaniem jednak bieżąca runda umocnienia polskiej waluty i zejście do poziomu najniższego od końca grudnia 2020 roku (...) czasowo może wygasać swój potencjał. Tym bardziej, iż systematycznie w ostatnim czasie złoty w relacji do euro radzi sobie najlepiej zarówno z koszyka walut regionu, jak i szerokiego spektrum walut emerging markets. Jednocześnie ten tydzień dostarczy wielu potencjalnych impulsów do zmiany wyceny zarówno na arenie globalnej (posiedzenia Fed i Europejskiego Banku Centralnego), jak i lokalnej" - napisali w tygodniowym komentarzu ekonomiści Banku Millennium.

"Wśród wydarzeń krajowych ważne będą szczegóły inflacji za maj, saldo rachunku obrotów bieżących za kwiecień, czy – istotna dla sektora bankowego – decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W naszej ocenie złoty w najbliższych dniach przyjmie postawę wyczekującą, co oznaczać będzie jego stabilizację. Nawiąże tym samym do oczekiwanych przez nas niewielkich zmian rynku eurodolara" - dodali.

Z kolei dla pary USD/PLN eksperci Millennium widzą jako silny opór, przed dalszą zniżką notowań, minimum z połowy maja - 4,10 za USD.

RYNEK DŁUGU

Na krajowym FI umiarkowane wahania. 10-letnie papiery skarbowe rozpoczęły poniedziałek od osłabienia o 6 pb., jednak później rentowności wróciły w okolice piątkowego zamknięcia 5,91 proc., co daje +1 pb. W podobnej skali idzie w górę krótki koniec krzywej, z symbolicznymi zmianami w środkowej części.

"Krajowy rynek obligacji został zaskoczony nieoczekiwaną nowelizacją budżetu na 2023 rok, która miała miejsce w ubiegły piątek. W rezultacie istotnie wzrosną tegoroczne potrzeby pożyczkowe netto (z planowanych 110,5 mld PLN do 150,6 mld PLN). Co ciekawe – jak podano w nowelizacji - będą one sfinansowane poprzez wzrost salda środków na rachunkach złotowych budżetu państwa (o ponad 63 mld PLN wobec 0 PLN wpisanego dotychczas w ustawę budżetową na 2023 rok)" - napisali ekonomiści Banku Millennium.

"W rezultacie – mimo wzrostu potrzeb netto – efektem będzie zmniejszenie ich finansowania krajowego poprzez emisję długu skarbowego. Póki co rynek spokojnie przyjął te informacje. Przed nami jednak kolejne wydarzenia, które mogą zmącić ten spokój. Lokalnie poznamy bowiem szczegóły inflacji. Źródłem zmienności może okazać się ponadto wyrok TSUE, czy wyniki posiedzeń największych banków centralnych świata" - dodano.

poniedziałek poniedziałek piątek 15.55 9.22 16.25 EUR/PLN 4,443 4,4423 4,4424 USD/PLN 4,1307 4,1319 4,1244 CHF/PLN 4,5537 4,5764 4,5741 EUR/USD 1,0756 1,0751 1,0771 DS0725 5,87 5,93 5,87 PS0728 5,74 5,8 5,74 DS1033 5,91 5,96 5,89

