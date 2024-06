We wtorek ok. godziny 17.00 polska waluta traciła względem dolara amerykańskiego 0,73 proc., którego kurs wynosił ponad 4,04 zł; do euro o 0,32 proc., które wyceniano na niespełna 4,34 zł oraz do franka szwajcarskiego o 0,49 proc., który kosztował 4,50 zł.

We wtorek rano złoty również tracił na wartości do dolara amerykańskiego i franka, ale był stabilny wobec euro. Za dolara trzeba było zapłacić 4,01 zł, euro było wyceniane na 4,32 zł, a frank szwajcarski kosztował niespełna 4,48 zł.