Polska waluta w czwartek ok. godz. 17.25 osłabiała się wobec euro o 0,07 proc.za które płacono prawie 4,33 zł. Kurs złotego w stosunku do dolara spadł o 0,33 proc. do niemal 4,04 zł. Złoty umocnił się natomiast względem franka szwajcarskiego o 0,34 proc., który kosztował 4,53 zł.

Złoty w czwartek ok. godz. 8.00 w stosunku do euro tracił 0,16 proc., do niemal 4,33 zł, a względem dolara 0,22 proc., do 4,03 zł. Do franka szwajcarskiego tracił 0,30 proc. i waluta ta kosztowała 4,56 zł.