Złoty w poniedziałek po godz. 9.00 tracił do euro 0,16 proc., za europejską walutę płacono prawie 4,33 zł. Kurs polskiej waluty w stosunku do dolara spadał o 0,01 proc., do 4,04 zł. Wobec franka szwajcarskiego, który był wyceniany na ponad 4,52 zł, złoty tracił 0,07 proc.

W piątek po południu złoty tracił do euro, które kosztowało prawie 4,33 zł, oraz do dolara, wycenianego na prawie 4,05 zł; nasza waluta zyskiwała do franka szwajcarskiego, za którego płacono niemal 4,53 zł.