We wtorek ok. godz. 17.30 złoty stracił wobec dolara amerykańskiego 0,51 proc. Amerykańska waluta kosztowała 4,02 zł. Euro zdrożało o 0,27 proc. do 4,30 zł, a frank szwajcarski o 0,36 proc. do 4,49 zł.

We wtorek rano złoty zyskał na wartości wobec dolara wycenianego na 3,99 zł. Stracił zaś względem euro wycenianego na 4,29 zł i franka szwajcarskiego, który kosztował 4,48 zł.