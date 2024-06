Złoty w poniedziałek ok. godz. 17.00 zyskiwał do euro 0,65 proc., a za europejską walutę płacono 4,29 zł. Kurs polskiej waluty w stosunku do dolara wzrósł o 1,00 proc., do 4,00 zł. Wobec franka szwajcarskiego, który był wyceniany na prawie 4,48 zł, polska waluta zyskiwała 0,96 proc.

W poniedziałek rano złoty tracił wobec głównych walut. Euro kosztowało niemal 4,33, dolar amerykański 4,04 zł, a frank szwajcarski ponad 4,52 zł. (PAP)

pif/ mick/