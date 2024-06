Polacy pożyczyli od parabanków najwięcej w historii. Ponad 100-proc. wzrost r/r

W maju br. firmy pożyczkowe udzieliły 1201 nowych pożyczek o wartości 1,827 mld zł. To najwyższa miesięczna wartość sprzedaży pożyczek pozabankowych w historii - poinformowano w raporcie BIK. Dodano, że w porównaniu do maja 2023 r. udzieliły one o 105,3 proc. więcej pożyczek na kwotę wyższą o 72,9 proc.