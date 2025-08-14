Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych w 2025 roku. Nie chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Oto lista dodatków

Po utracie zatrudnienia warto skorzystać z podstawowego wsparcia finansowego, jakim jest zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to ma na celu częściową kompensację utraconych dochodów w okresie poszukiwania nowej pracy. Aby uzyskać zasiłek, należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy i przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Należy pamiętać, że dłuższe niż 30-dniowe urlopy bezpłatne nie są wliczane do tego okresu.

Reklama

Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy poprzez wypowiedzenie lub na podstawie porozumienia stron. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą również mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, pod warunkiem że w okresie poprzedzającym utratę źródła dochodu opłacały składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od podstawy wymiaru co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu. W 2025 roku zasady i wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Polsce uległy zmianie. Od 1 czerwca 2025:

Zasiłek przez pierwsze 90 dni wynosi 1721,90 zł brutto (około 1512,42 zł netto), a po upływie tego okresu - 1352,20 zł brutto.

Osoby z ponad 20-letnim stażem pracy mogą otrzymać 120 proc. tej kwoty, czyli 2066,28 zł brutto przez pierwsze 90 dni, a następnie 1622,64 zł brutto.

Obowiązuje zasada, że wszyscy bezrobotni otrzymują 100 proc. podstawy zasiłku (wcześniej osoby z krótszym stażem miały 80 proc.).

Zasiłek przysługuje osobom, które były zatrudnione co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy i odprowadzały składki na Fundusz Pracy. Wprowadzono też m.in. zniesienie powiązania rejestracji z miejscem zameldowania, obowiązek częstszego kontaktu urzędu pracy z bezrobotnym oraz preferencje dla bezrobotnych z rodzin wielodzietnych lub samotnie wychowujących dzieci.

Po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna i uzyskaniu prawa do zasiłku istnieje możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci dodatku aktywizacyjnego. Świadczenie to przysługuje osobom, które podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zarówno z własnej inicjatywy, jak i w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, pod warunkiem że wysokość otrzymywanego wynagrodzenia będzie niższa od obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.

Dodatek aktywizacyjny wynosi maksymalnie 50 proc. wysokości zasiłku dla bezrobotnych, co w 2025 roku odpowiada maksymalnie 831 zł za pierwsze 3 miesiące pracy, a następnie 652 zł. Dodatek przysługuje osobom, które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, niezależnie od wymiaru czasu pracy i wysokości zarobków. Przysługuje również osobom skierowanym przez powiatowy urząd pracy do pracy w niepełnym wymiarze i zarabiającym mniej niż minimalna krajowa; w takim przypadku dodatek wyrównuje różnicę między minimalnym wynagrodzeniem a otrzymywanym wynagrodzeniem (do 50 proc. zasiłku).

Czas pobierania dodatku dla osób, które same podjęły pracę, wynosi połowę okresu, na jaki przysługuje zasiłek dla bezrobotnych; dla osób skierowanych przez urząd pracy - przez cały okres przysługującego zasiłku. Aby dostać dodatek, należy złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy (osobiście lub elektronicznie), dołączyć dokument potwierdzający podjęcie pracy (np. umowę o pracę) i podać dane do wypłaty. Dodatek przyznawany jest od dnia złożenia wniosku, nie wcześniej niż od dnia podjęcia zatrudnienia.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie jest przeznaczone dla osób opiekujących się dziećmi, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy to między innymi osób bezrobotnych, opiekunów prawnych, rodzin zastępczych oraz rodziców adopcyjnych. W 2025 roku świadczenie rodzicielskie w Polsce wynosi 1000 zł miesięcznie netto. Przysługuje ono rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego ani innego świadczenia za okres urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego. Standardowo można je pobierać przez 52 do 71 tygodni w zależności od liczby dzieci (np. 52 tygodnie przy jednym dziecku, więcej przy wieloraczkach).

Od 19 marca 2025 roku wprowadzono zmiany, które umożliwiają wydłużenie okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego w przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie lub hospitalizowanych. Jeśli dziecko urodziło się przed 28. tygodniem ciąży lub z masą urodzeniową nieprzekraczającą 1000 gramów, rodzice mogą przedłużyć pobieranie świadczenia o tydzień za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, maksymalnie do 15. tygodnia po porodzie. Dla dzieci urodzonych między 28. a 37. tygodniem ciąży i z masą powyżej 1000 g okres ten można wydłużyć do 8 tygodni po porodzie, także o tydzień za każdy tydzień hospitalizacji. W przypadku dzieci urodzonych po 37. tygodniu ciąży obowiązują inne, ograniczone zasady wydłużenia tego okresu.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu, nie podlega opodatkowaniu ani składkom na ubezpieczenia społeczne. Ustawa określa też szczegółowo, komu przysługuje, m.in. rodzicom, opiekunom faktycznym czy rodzinom zastępczym (z wyłączeniem rodzin zastępczych zawodowych).

Zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny to forma wsparcia finansowego skierowana do osób, które utraciły zatrudnienie przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dotyczy to kobiet powyżej 56. roku życia i mężczyzn powyżej 61. roku życia. Warunkiem uzyskania zasiłku jest między innymi posiadanie odpowiedniego stażu pracy oraz wcześniejsze pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek przedemerytalny w 2025 roku wynosi 1893,41 zł brutto na miesiąc. Zasiłek podlega okresowej waloryzacji i jest wypłacany osobom, które spełniają określone w ustawie z 30 kwietnia 2004 roku warunki, takie jak pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez minimum 180 dni oraz dalsza rejestracja jako bezrobotny, brak odmowy przyjęcia pracy bez uzasadnienia czy złożenie wniosku w odpowiednim terminie.

Warunki przyznania zasiłku przedemerytalnego obejmują także różne grupy osób, m.in. te, którym rozwiązano umowę o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, prowadzących działalność gospodarczą, którzy ogłosili upadłość, osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy oraz osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Dodatkowo, osoby pobierające zasiłek mogą dorabiać, jednak istnieją limity przychodu. Od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku obowiązują nowe limity zarobków, których przekroczenie może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej

Dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce w 2025 roku jest dostępne przede wszystkim dla osób bezrobotnych, absolwentów centrów integracji społecznej (CIS), klubów integracji społecznej (KIS) oraz poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych. Środki te są jednorazowe i mogą być przeznaczone na koszty związane z uruchomieniem firmy, w tym na pomoc prawną, konsultacje czy doradztwo. Maksymalna wysokość dofinansowania to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, co w praktyce wynosi około 50-52 tys. zł. Warto podkreślić, że o dofinansowanie zwykle należy wnioskować przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, ponieważ po jej rejestracji wniosek może nie zostać rozpatrzony pozytywnie.