Świadczenie ratownicze

Świadczenie ratownicze to dożywotni dodatek do emerytury, dostępny wyłącznie dla emerytowanych ratowników górskich oraz strażaków ochotników.

Kwota i wypłata świadczenia ratowniczego

Aktualna wysokość świadczenia ratowniczego wynosi 272 zł miesięcznie. Ta kwota obowiązuje w okresie waloryzacyjnym od marca 2025 roku do końca lutego 2026 roku. W ciągu tego roku beneficjenci otrzymają łącznie 3264 zł. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i powinno trafić na konto odbiorcy zazwyczaj do 15. dnia miesiąca. Dodatek ten jest przyznawany bez względu na wysokość podstawowej emerytury i innych pobieranych świadczeń.

Świadczenie ratownicze - wymagany staż i warunki

Świadczenie ratownicze zostało wprowadzone w grudniu 2021 roku. Aby je otrzymać, należy spełnić określone kryteria dotyczące stażu:

Mężczyźni: Wymagane jest 25 lat stażu czynnego udziału w akcjach ratowniczych.

Kobiety: Wymagane jest 20 lat stażu czynnego udziału w akcjach ratowniczych.

Kluczowym warunkiem jest czynny udział w akcjach ratowniczych przed datą 31 grudnia 2011 roku. W 2025 roku weszła w życie nowelizacja przepisów, która upraszcza zasady przyznawania świadczenia: do definicji działań ratowniczych wlicza się obecnie także szkolenia i ćwiczenia, a także usunięto wymóg zachowania ciągłości wysługi lat.

Potwierdzenie udziału w akcjach ratowniczych

Aktywny udział w akcjach ratowniczych musi być potwierdzony na piśmie podpisanym przez trzy osoby. Co najmniej jeden sygnatariusz musi być osobą, która w okresie ratowniczym pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Okres zatrudnienia tej osoby musi choć częściowo pokrywać się z okresem uczestnictwa wnioskodawcy w akcjach.

Wniosek o świadczenie ratownicze

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Czy świadczenie ratownicze jest opodatkowane?

Świadczenie ratownicze podlega opodatkowaniu i powinno zostać wykazane w informacji PIT-11.