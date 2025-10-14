Jak podaje resort gospodarki w rządzie landowym Berlina, w pierwszej połowie 2025 roku wartość wymiany handlowej między Berlinem a Polską osiągnęła poziom 2,4 mld euro. Wymiana handlowa na tym poziomie oznacza, że Polska stała się najważniejszym partnerem handlowym stołecznego kraju związkowego Niemiec.

Reklama

W pierwszej połowie tego roku eksport Berlina do Polski był na poziomie 734 mln euro, podczas gdy wartość importu z Polski wynosiła 1,6 mld euro.

W komunikacie na który powołuje się Deutsche Welle władze Berlina podały, że w ostatnich latach wiele polskich firm otworzyło swoje siedziby w stolicy Niemiec, a polskie fundusze venture capital regularnie inwestują miliony w berlińskie start-upy.

Około 8000 z 340 tys. firm zrzeszonych Berlińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej to firmy prowadzone przez Polaków – wskazano w komunikacie władz niemieckiej stolicy.

Pożądane polskie inwestycje

Dane dotyczące wymiany handlowej Berlina ze wschodnim sąsiadem opublikowano w związku z rozpoczynającą wizytą w Warszawie wiceburmistrzyni Berlina i senatorki ds. gospodarki Franziski Giffey.

Celem dwudniowej wizyty jest pogłębienie współpracy gospodarczej ze stolicą Polski i zabieganie o polskie inwestycje w Berlinie, podano.

Berlińskie władze zainteresowane są współpraca w obszarach takich, jak cyberbezpieczeństwo, cyfryzacja i innowacje, szczególnie w dziedzinach optyki, fotoniki i technologii kwantowych.

Berlina i Warszawy – partnerzy od 35 lat

Deutsche Welle przypomina, że przed wyjazdem do Warszawy berlińska polityk oświadczyła, że Polska jest obecnie najważniejszym partnerem stolicy Niemiec, zwłaszcza w obliczu globalnych kryzysów i przemian.

„Nasza współpraca w dziedzinie badań, rozwoju i gospodarki jest również partnerstwem na rzecz bezpieczeństwa w Europie” – oświadczyła Giffey.

W ocenie berlińskiej polityk kooperacja w dziedzinie badań, rozwoju i gospodarki ma dziś tym większe znaczenie, ponieważ stanowi klucz do skutecznego przeciwdziałania cyberatakom, ochrony infrastruktury miejskiej i lepszego zabezpieczenia kanałów informacyjnych.

Deutsche Welle zauważa, że wizyta Giffey w stolicy Polski jest również sygnałem politycznym dla relacji między Berlinem a Warszawą, które w przyszłym roku będą obchodzić 35-lecie partnerstwa miast.

Źródło: Deutsche Welle