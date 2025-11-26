Zasady i ograniczenia wypłat gotówki z bankomatów

W Polsce każdy bankomat ma nałożony limit wypłat, który wynika z konieczności zapewnienia zarówno bezpieczeństwa transakcji, jak i płynności operacyjnej urządzeń. Ograniczenia te są różnicowane – zależą od operatora danej maszyny oraz od banku, który ustala limity dla swoich klientów na podstawie analizy ich zachowań i warunków rynkowych.

Reklama

Jednorazowe i dzienne limity gotówkowe

Nie można bez ograniczeń wypłacać pieniędzy. Standardowo, jednorazowy limit wypłaty z bankomatu wynosi zwykle od 800 do 1000 zł. Zdarzają się jednak bankomaty (najczęściej należące do konkretnych banków) z wyższymi limitami, sięgającymi nawet 10 000 zł na jedną transakcję. Ograniczenie dotyczy także liczby banknotów: zazwyczaj bankomat pozwala wypłacić do 40 banknotów podczas jednej operacji. Najniższa kwota możliwa do wypłaty to zazwyczaj 50 zł, przy czym bankomaty nie wydają monet. Kluczowe znaczenie ma dzienny limit wypłat, który ustalany jest indywidualnie przez bank, a także przez samego klienta. Przeciętne limity dzienne na kontach sięgają od 2000 zł do 10 000 zł. Przykładowo, domyślny limit w banku Millennium to 2000 zł (z możliwością zwiększenia do 20 000 zł), w Santanderze to 15 000 zł, a w PKO BP nawet 20 000 zł. Limity w Pekao wynoszą 6000 zł dla kart standardowych i 15 000 zł dla kart złotych.

Limity ustalane przez operatorów bankomatów (stan na 2025 rok)

Limity te różnią się w zależności od właściciela bankomatu. Na przykład, w sieci Euronet maksymalna jednorazowa wypłata wynosi 800 zł. Natomiast w sieci Planet Cash jest to 1000 zł, przy czym klienci banków partnerskich mogą mieć ten limit podniesiony. Różnice w limitach biorą się z wewnętrznych regulacji banków oraz możliwości technicznych samych bankomatów.

Problemy z wypłatą gotówki

Wypłaty mogą zostać zablokowane z różnych powodów: limity zależą od banku, rodzaju posiadanego konta, zgromadzonych środków, a także od indywidualnie ustalonych przez klienta kwot maksymalnych. Zdarza się również, że bankomat nie jest w stanie wydać gotówki z uwagi na wyczerpanie środków. Wszystkie te czynniki wpływają na to, ile pieniędzy faktycznie możemy wypłacić w ciągu jednego dnia. Jeśli klient zamierza wypłacić kwotę rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych, powinien zgłosić się bezpośrednio do personelu w oddziale swojego banku, ponieważ bankomaty obsługują wypłaty jedynie do maksymalnie kilku tysięcy złotych.