Czym jest/ma być Karta Rodziny Mundurowej?

Karta Rodziny Mundurowej to planowany program wsparcia dla rodzin żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w Polsce (żołnierzy, policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich rodzin), wzorowany na Karcie Dużej Rodziny. Ma on na celu zapewnienie szeregu ulg i zniżek oraz preferencyjnego dostępu do różnych usług.

Karta miała działać na wzór Karty Dużej Rodziny, oferując benefity takie jak tańsze bilety kolejowe, bezpłatny wstęp do muzeów i parków narodowych, ułatwienia w dostępie do żłobków i przedszkoli (w tym możliwość zapisu poza miejscem zamieszkania), tańszy paszport, priorytetowy dostęp do opieki zdrowotnej i farmaceutycznej. W listopadzie ubiegłego roku wiceminister Wiesław Szczepański (MSWiA) potwierdzał te założenia. Karta jest obecnie w fazie projektu legislacyjnego, który jest przygotowywany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz Ministerstwo Obrony Narodowej (MON). Projekt zakłada, że Karta ma być przyznawana niezależnie od dochodów rodziny, a sama Karta ma być dostępna zarówno w formie tradycyjnego dokumentu z tworzywa sztucznego, jak i w aplikacji mObywatel.

Dla kogo jest przeznaczona Karta Rodziny Mundurowej?

Prawo do posiadania Karty Rodziny Mundurowej ma przysługiwać:

Żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową (z wyłączeniem żołnierzy w trakcie kształcenia), żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową i żołnierzom aktywnej rezerwy.

Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Weteranom i weteranom poszkodowanym.

Ich małżonkom i dzieciom (własnym, małżonka, przysposobionym, przyjętym na wychowanie).

Kto nie będzie mógł skorzystać z Karty Rodziny Mundurowej?

Warto zaznaczyć, że projekt ustawy nie przewiduje uprawnień dla przedstawicieli niektórych służb, m.in.: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, czy Służby Więziennej.

Jakie ulgi i uprawnienia przewiduje projekt Karty Rodziny Mundurowej?

Karta Rodziny Mundurowej ma zapewniać m.in.:

Zniżki na przejazdy kolejowe : np. 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bilety długookresowe.

: np. 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bilety długookresowe. Bezpłatny wstęp do parków narodowych lub ulgi na wstęp do muzeów.

Ulgi w opłacie za wydanie paszportu (np. 50 proc. dla dorosłych, 75 proc. dla dzieci).

(np. 50 proc. dla dorosłych, 75 proc. dla dzieci). Priorytetowy/ułatwiony dostęp do: opieki medycznej w placówkach leczniczych MSWiA; przyjęcia dzieci do szkół, żłobków i przedszkoli, a także dodatkowe punkty przy przyjęciu dzieci do akademików i burs szkolnych.

Ogólny dostęp do ulg i zniżek oferowanych przez partnerów programu (instytucje, samorządy, podmioty prywatne) w zakresie towarów i usług (podobnie jak w przypadku Karty Dużej Rodziny).

Karta Rodziny Mundurowej - historia i harmonogram prac

Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, zainicjował projekt jako Karta Rodziny Wojskowej i przekazał go do Rady Ministrów. W trakcie prac rządowych do inicjatywy dołączyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), co poszerzyło jej zakres na wszystkie podległe im służby mundurowe. W marcu ówczesny szef MSWiA, Tomasz Siemoniak, podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi. Resorty wywiązały się z 30-dniowego terminu na upublicznienie wspólnego projektu ustawy (kwiecień bieżącego roku). Zobowiązano się, że przepisy wejdą w życie 1 lipca 2025 roku. Ale tak się nie stało.

Karta Rodziny Mundurowej a obecna sytuacja i obawy związkowców

Mimo jasno określonego harmonogramu, projekt Karty Rodziny Mundurowej stagnuje, co budzi rozczarowanie i frustrację związkowców. Związkowcy alarmują, że ministrowie unikają tematu, a spotkania w MSWiA są nieskuteczne lub odwoływane. Podkreślają, że data 1 lipca została zapisana w porozumieniu, a postępów brak. Podczas posiedzenia Komisji 9 września sekretarz stanu MSWiA, Czesław Mroczek, potwierdził, że projekt jest dopiero w fazie wstępnych uzgodnień i nie trafił jeszcze do prac rządowych. Według nieoficjalnych doniesień Radia Zet, resorty rozważają przekazanie projektu posłom. Związkowcy obawiają się, że zmiana ścieżki z rządowej na poselską może zmniejszyć szanse na pomyślną i szybką realizację ustawy w Sejmie. Informatorzy sugerują, że pomysł ten pojawił się w MON.