Koniec z wąskim gardłem w Beskidach

Jak kania dżdżu kierowcy ze Śląska i Małopolski wyczekują zakończenia nowego odcinka S1 pomiędzy Milówką a Przybędzą. Dlaczego? Bo to nie tylko ułatwi podróż na południe Europy, ale także skróci czas przejazdu między Bielskiem-Białą i polsko-słowacką granicą w Zwardoniu, bo nie będą już musieli wjeżdżać do Węgierskiej Górki.

Teraz wreszcie wąskie gardło, które przez lata utrudniało ruch w tym regionie zostanie zlikwidowane. Nowa trasa uznawana za najpiękniejszą w Polsce zostanie otwarta już w czwartek 23 października.

odcinek S1 pomiędzy Milówką a Przybędzą - tunel przez masyw Białożyński Groń / Materiały prasowe / GDKiA

Inżynieryjny majstersztyk w sercu gór… z dwuletnim poślizgiem

Ależ to będzie jazda. Na liczącym 8,5 kilometra odcinku drogi jest pięć estakad, trzy mosty o łącznej długości 2,3 km i dwa dwunawowe tunele. Pierwszy ma 830 m długości, drugi — aż kilometr.

Budowa tego drogowego cuda ruszyła w 2019 roku. Inwestycja zaliczyła dwuletni poślizg, przypomina serwis auto-swiat.pl. Powód? To było trudne przedsięwzięcie. Ślad biegnący przez trudne, górskie tereny wymusił zastosowanie wielu zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych – wskazuje branżowy serwis.

węzeł Przybędza / Materiały prasowe / GDKiA

Część większej układanki – modernizacja S1

Odcinek Przybędza – Milówka to element szeroko zakrojonej modernizacji drogi ekspresowej S1. Inwestycja postępuje etapami – pod koniec sierpnia do ruchu oddano 10-kilometrowy fragment między węzłami Oświęcim i Brzeszcze oraz ponad 4-kilometrową obwodnicę Oświęcimia.

Równolegle trwają intensywne prace na blisko 40-kilometrowym odcinku od węzła Mysłowice-Kosztowy do Bielska-Białej. Po zakończeniu wszystkich etapów S1 zyska parametry nowoczesnej trasy ekspresowej, która połączy południe Polski z siecią dróg prowadzących w kierunku południowej Europy, stając się jednym z kluczowych korytarzy transportowych w kraju.

Jeszcze 40 kilometrów

