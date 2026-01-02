Wskaźnik PMI dla Polski

"W grudniu Wskaźnik S&P Global PMI polski sektor przemysłowy PMI zasygnalizował dalsze pogorszenie warunków gospodarczych w przemyśle, z wyraźniejszymi spadkami produkcji i nowych zamówień. Z drugiej strony, prognozy produkcji na najbliższe 12 miesięcy znacznie się poprawiły od listopada" - czytamy w komunikacie.

Reklama

W grudniu Wskaźnik S&P Global Poland Manufacturing PMI spadł z listopadowego poziomu 49,1 do 48,5, pozostając poniżej neutralnego progu 58-my miesiąc z rzędu. Był to pierwszy miesięczny spadek indeksu od czerwca, a najnowszy odczyt nadal wskazywał jedynie na umiarkowane pogorszenie warunków w przemyśle. Szybsze spadki produkcji i nowych zamówień były częściowo kompensowane przez wolniejsze spadki zatrudnienia oraz zapasów pozycji zakupionych, a także wydłużenie czasów dostaw, podano.

"Na pierwszy rzut oka spadek PMI od listopada, w obliczu silniejszych spadków produkcji i nowych zamówień, malował pesymistyczny obraz sytuacji w przemyśle na koniec 2025 roku. Jednak cała druga połowa roku wykazała wyraźną tendencję wzrostową, z PMI rosnącym nieprzerwanie między lipcem a listopadem, co stanowi najdłuższą sekwencję wzrostów od 2013 roku. W grudniu PMI wyniósł 48,5 i był zasadniczo zbliżony do średniej za 2025 rok wynoszącej 48,3 (najwyższej od 2021 roku). Wskaźnik przyszłej produkcji dostarczył dalszych dowodów na to, że u progu 2026 sektor znajduje się na drodze do odbudowy. Indeks odnotował drugi co do wielkości miesięczny wzrost obserwowany na przestrzeni ostatnich pięciu lat, wracając do poziomu długoterminowego trendu (od powstania indeksu w 2012 roku). Ponadto Wskaźnik zaległości produkcyjnych znajdował się powyżej swojego długoterminowego trendu" - skomentował dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, cytowany w materiale.

Konsensus rynkowy wynosił 49 pkt.

(ISBnews)