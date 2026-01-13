Dla kogo Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Nie ma znaczenia, czy dzieci są biologiczne, przysposobione czy objęte opieką zastępczą. Z KDR mogą korzystać:

rodzice biologiczni, adopcyjni i zastępczy,

osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,

małżonkowie rodziców,

dzieci do 18. roku życia,

dzieci do 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę,

dzieci z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych.

Prawo do Karty Dużej Rodziny ma każdy, kto wychował troje dzieci, nawet jeśli dziś dzieci są dorosłe i samodzielne. Karta przyznawana jest niezależnie od dochodów.

Co daje Karta Dużej Rodziny? Zniżki i realne oszczędności

KDR to nie jest symboliczny dokument. Przy regularnym korzystaniu może realnie obniżyć miesięczne wydatki gospodarstwa domowego. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć m.in. na:

tańsze zakupy w dużych sieciach handlowych, takich jak Auchan, Lidl, Kaufland, Piotr i Paweł czy POLOmarket,

w dużych sieciach handlowych, takich jak Auchan, Lidl, Kaufland, Piotr i Paweł czy POLOmarket, zniżki na usługi medyczne i sanatoryjne,

i sanatoryjne, niższe ceny paliw na wybranych stacjach, m.in. Circle K i Orlen,

na wybranych stacjach, m.in. Circle K i Orlen, bezpłatny wstęp do parków narodowych,

ulgi w muzeach , galeriach, teatrach, kinach i instytucjach kultury,

, galeriach, teatrach, kinach i instytucjach kultury, preferencyjne ceny na basenach , siłowniach i w klubach fitness,

, siłowniach i w klubach fitness, zniżki na przejazdy kolejowe (37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne dla rodziców),

(37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne dla rodziców), ulgę paszportową – 50% dla rodziców i 75% dla dzieci.

W praktyce oznacza to, że KDR może obniżyć koszty życia nie tylko rodzinom z dziećmi, ale również seniorom, którzy wychowali dużą rodzinę.

Nowość 2026. Dłuższy zasiłek dla bezrobotnych z KDR

Najważniejsza nowość, która obowiązuje od stycznia w 2026 roku, dotyczy osób tracących pracę. Standardowo zasiłek dla bezrobotnych przysługuje przez 180 dni. Od 2026 roku posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli pobierać świadczenie nawet przez 365 dni, czyli niemal dwa razy dłużej. To rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo finansowe rodzin wielodzietnych i dać im więcej czasu na znalezienie nowej pracy bez presji natychmiastowego spadku dochodów.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku?

Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy i zmienia się w czasie.

Od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku obowiązują następujące kwoty:

kwota bazowa – 1567 zł netto ,

, przez pierwsze 90 dni – 1721,90 zł brutto (1567 zł netto),

po 90 dniach – 1352,20 zł brutto (1230 zł netto).

Osoby ze stażem pracy:

poniżej 5 lat – otrzymują 80% zasiłku,

powyżej 20 lat – otrzymują 120% podstawowej kwoty.

Od kwoty brutto potrącana jest 9-procentowa składka na ubezpieczenie zdrowotne. Dla posiadaczy KDR kluczowa jest nie tylko wysokość świadczenia, ale przede wszystkim wydłużony okres jego pobierania. 365 dni zasiłku to prawie rok na poszukiwanie nowej pracy.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć na dwa sposoby:

online,

w urzędzie gminy lub miasta.

Aby złożyć wniosek przez internet, należy zalogować się na portal Emp@tia i przesłać formularz elektronicznie. Wymagany jest profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Karta Dużej Rodziny jest bezpłatna, a dokument powinien zostać wydany maksymalnie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Jeśli spełniasz warunki, warto złożyć wniosek, nawet jeśli dotąd nie korzystałeś ulg KDR.