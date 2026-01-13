Dla kogo ponowne przeliczenie emerytury od 1 stycznia 2026?

Chodzi o osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019. Przez niekorzystne przepisy dotyczące waloryzacji ich świadczenia były często niższe niż emerytury przyznawane w innych miesiącach, nawet o kilkaset złotych. Problem dotyczył m.in. nieuwzględniania kwartalnej waloryzacji składek.

Reklama

Przypomnijmy, że w 2021 roku Sejm częściowo rozwiązał problem emerytur czerwcowych. Zmieniły się wtedy zasady ich wyliczania. Najnowsza nowelizacja natomiast ma na celu wyrównanie zaniżonych emerytur, a tym samym pełne rozwiązanie problemu dla osób, które przeszły na emeryturę w latach 2009-2019.

Przeliczenie emerytur czerwcowych 2009-2019 – co zmienia ustawa?

Zgodnie z przyjętą ustawą, ZUS automatycznie przeliczy emerytury i renty wszystkich osób, które przeszły na świadczenie w czerwcu 2009–2019. Co ważne, nie trzeba składać wniosków. ZUS przeliczy emerytury z urzędu. Emerytura zostanie wyliczona tak, jakby senior przeszedł na nią w maju danego roku, czyli dużo korzystniej finansowo.

ZUS poinformował, że są przypadki, w których emeryci pomimo tego, że przeliczenie tzw. emerytur czerwcowych będzie automatyczne, złożyli wnioski w tej sprawie.

ZUS wyjaśnił w komunikacie PAP, że " jeśli taki wniosek został zgłoszony przed 1 stycznia 2026 i na ten dzień postępowanie w sprawie rozpatrzenia tego wniosku jest w toku lub sprawa o ustalenie prawa do tych świadczeń lub ich wysokości trwa przed sądem, ZUS zawiesi postępowanie w sprawie ustalenia wysokości emerytury lub renty rodzinnej przewidziane w nowej ustawie. Zakład wróci do niego, gdy ostatecznie zakończy się to wcześniejsze postępowanie."

Kiedy wyrównane świadczenia trafią do emerytów?

Nowe przepisy obowiązują od początku 2026 roku. Nie ma jednego odgórnie wskazanego terminu dla wszystkich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca podwyższone świadczenie w tym samym miesiącu, w którym wyda decyzję o ponownym ustaleniu emerytury wraz z należnym wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. W praktyce oznacza to, że pieniądze trafią do emerytów automatycznie zgodnie z indywidualnym terminem wypłaty świadczenia, po zakończeniu procedury przeliczania przez ZUS.

ZUS nie przelicza wszystkiego jednocześnie, tylko etapami. Spraw jest ponad 100 tys. więc procedura jest rozłożona w czasie. W większości przypadków decyzje powinny pojawić się w ciągu kilku tygodni, ale część emerytów może czekać nawet 2-3 miesiące. Tym osobom ZUS wypłaci wyrównanie.

Co zrobić jeśli wyrównanie emerytury nie pojawi się na koncie?

Choć ZUS ma przeliczyć świadczenie automatycznie,warto sprawdzić otrzymaną decyzję i wysokość wypłaty. W przypadku wątpliwości lub braku wyrównania na koncie emeryci powinni skontaktować się z ZUS, aby upewnić się, czy przeliczenie zostało wykonane.

O ile wyższa będzie emerytura po przeliczeniu?

Średnia podwyżka miesięcznej emerytury lub renty rodzinnej wyniesie około 220 zł miesięcznie. W praktyce wiele osób może zyskać od około 160 do 230 zł miesięcznie więcej. Są to oczywiście kwoty orientacyjne.

Ilu emerytów zyska na ponownym przeliczeniu emerytur czerwcowych?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że regulacje obejmą około 103 tys. osób (95,5 tys. osób pobierających emerytury i 8 tys. osób pobierających renty rodzinne). Koszt zmian w pierwszym roku wyniesie ok. 287 milionów złotych i zostanie pokryty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.