Amerykański bezzałogowiec rozpoznawczy RQ-4B Global Hawk przeprowadził jedną z najdłuższych misji NATO nad Europą, której celem było monitorowanie obszaru przesmyku suwalskiego. Na mapach w serwisie Flightradar24 widać, jak potężny dron o kryptonimie FORTE10 zataczał liczne pętle w rejonie granicy z rosyjskim obwodem królewieckim.

Potężny dron pojawił się nad Polską. Obserwował newralgiczny punkt NATO

Z dostępnych informacji wynika, że bezzałogowiec wystartował z bazy lotniczej NAS Sigonella na Sycylii. Następnie obrał trasę nad Morzem Jońskim, aby po przelocie nad Grecją, Bułgarią, Rumunią, Węgrami i Słowacją skierować się w stronę polskiej przestrzeni powietrznej. Od świtu RQ-4B Global Hawk prowadził obserwację przesmyku suwalskiego, czyli najbardziej newralgiczny punkt NATO.

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę siły NATO intensywnie patrolują wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Regularne loty dronów RQ-4B Global Hawk nad terytoriami Litwy, Łotwy i Estonii stały się stałym elementem działań mających na celu monitorowanie potencjalnej aktywności wojsk rosyjskich i białoruskich.

"Kreml przetestuje kraje bałtyckie". Misje RQ-4B Global Hawk nad Polską

Eksperci podkreślają, że misje RQ-4B Global Hawk w tym rejonie nie są przypadkowe i wynikają z rosnącego ryzyka prowokacji oraz działań hybrydowych ze strony Rosji. Chodzi nie tylko o klasyczne zagrożenia militarne, lecz także o incydenty o charakterze politycznym, cybernetycznym czy sabotażowym, które mogą destabilizować państwa wschodniej flanki NATO.

— Rosjanie jeszcze jakiś czas poczekają na wynik rozmów w sprawie Ukrainy. Jeśli jednak negocjacje nie zakończą się na warunkach, które oni stawiają, Kreml zacznie testować kraje bałtyckie. Nie spodziewam się przy tym, by którykolwiek z państw NATO był dziś gotowy na otwartą wojnę z Rosją — ocenia generał Leon Komornicki, przewodniczący fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, cytowany przez portal strefaobrony.pl.

Rosjanie się przed nim nie ukryją. Czym jest dron RQ-4 Global Hawk?

RQ-4B Global Hawk to jeden z największych i najkosztowniejszych bezzałogowych statków powietrznych na świecie. Jego skrzydła mają ponad 35 metrów rozpiętości, a kadłub mierzy niemal 15 metrów. Przy pełnych zbiornikach dron waży ponad 14 ton i jest w stanie zabrać około 1,5 tony wyposażenia rozpoznawczego czy komunikacyjnego. Napędzany silnikiem odrzutowym osiąga prędkość przekraczającą 600 km/h.

Największą przewagą Global Hawka jest możliwość prowadzenia długotrwałych misji na bardzo dużych wysokościach. Może pozostawać w powietrzu ponad 30 godzin, operując na pułapie powyżej 18 kilometrów, co znacząco zwiększa jego efektywność względem innych maszyn rozpoznawczych. Sterowanie odbywa się z ziemi, choć dron potrafi również samodzielnie realizować wcześniej zaprogramowane trasy i zadania.

Obecnie Siły Powietrzne USA eksploatują najnowsze wersje RQ-4B Global Hawk z oznaczeniem Block 40. Drony posiadają rozbudowane zestawy sensorów do rozpoznania obrazowego i elektronicznego. Jednym z kluczowych narzędzi jest radar MP-RTIP z anteną aktywnego skanowania elektronicznego (AESA).

Dron RQ-4B Global Hawk – parametry techniczne

Parametry techniczne drona RQ-4B Global Hawk: