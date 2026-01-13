"Rekordowy" lot Tu-142MK nad Arktyką

"W 2025 roku załogi lotnictwa zwalczania okrętów podwodnych dalekiego zasięgu z korpusu lotniczego Floty Północnej zapisały nową kartę w historii osiągnięć Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Za realizację unikalnego zadania – pierwszego w historii Marynarki Wojennej tankowania samolotu Tu-142MK w powietrzu w rejonie Bieguna Północnego – załogi zostały uhonorowane wpisem do Księgi Rekordów SZ FR" – czytamy w komunikacie Floty Północnej przytaczanym przez kremlowską agencję TASS.

Dodano, że tankowanie miało miejsce w przestrzeni powietrznej nad Oceanem Arktycznym i Biegunem Północnym. Łączny czas lotu wyniósł około 30 godzin.

"Wykonanie tego zadania potwierdziło parametry operacyjne samolotów Tu-142MK oraz zdolność lotnictwa dalekiego zasięgu do skutecznego działania w dowolnym punkcie Arktyki" – dodano w komunikacie.

Norweski serwis Barents Observer – który informował o sprawie – dodał, że nie udało mu się niezależnie zweryfikować rosyjskich doniesień ani ustalić dokładniejszej daty lotu Tu-142MK.

Norwegia rutynowo identyfikuje rosyjskie samoloty

Stacjonujące na lotnisku Siewieromorsk-1 na Półwyspie Kola Tu-142MK to samoloty dalekiego zasięgu Floty Północnej, przeznaczone do patroli morskich oraz zwalczania okrętów podwodnych.

Maszyny tego typu są regularnie identyfikowane przez norweskie myśliwce F-35, gdy operują w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Barentsa i Morzem Norweskim.

6 stycznia siły NATO, w ramach dyżuru szybkiego reagowania, poderwały dwa myśliwce F-35 z bazy Evenes. Piloci maszyn wzrokowo zidentyfikowali rosyjskiego Tu-142 zbliżającego się do wód przybrzeżnych Norwegii.

Norweskie siły powietrzne poinformowały na Facebooku, że w 2025 roku ich myśliwce były poderwane 41 razy i zidentyfikowały łącznie 52 rosyjskie samoloty. Co ważne, dane te są zbliżone do statystyk z poprzednich lat.