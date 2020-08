"Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za ubiegły miesiąc pokazują, że gospodarka zaczyna wracać na właściwe tory. W lipcu br. dochody budżetu państwa były wyższe o 1,8 mld zł niż w lipcu 2019 r. tj. o 5 proc., i wyniosły ok. 38,4 mld zł" - napisał wiceminister Patkowski.

"Dobre wyniki osiągnęliśmy szczególnie we wpływach VAT i CIT. Dochody z VAT w lipcu wyniosły 19,7 mld zł i były wyższe o ok. 1,7 mld zł to jest o 9,6 proc. w stosunku do lipca 2019 roku. Częściowo dobra dynamika w podatku VAT może wynikać ze sprawnej realizacji zwrotów VAT w poprzednich miesiącach, kiedy to w okresie zamrożenia gospodarki staraliśmy się zwiększyć płynność przedsiębiorstw. Od początku br. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 97,3 mld zł i było niższe o ok. 6,5 mld zł (tj.6,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - lipiec 2019. Dochody budżetu państwa z CIT w lipcu br. były wyższe o ok. 0,6 mld zł tj. o 22 proc. r/r. W okresie styczeń - lipiec 2020 wykonanie dochodów z CIT wyniosło ok. 25,6 mld zł i było wyższe o ok. 25,6 mld zł (tj. 2,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - lipiec 2019" - czytamy w komentarzu Patkowskiego.

W środę MF podało, że deficyt budżetowy po lipcu 2020 wynosi 16,3 mld zł w okresie styczeń – lipiec dochody wyniosły 235,8 mld zł, a wydatki 252,1 mld zł. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ skr/