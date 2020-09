Z dokumentów opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji wynika, że rozporządzenie, ustanawiające pełnomocnika ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, premier podpisał w czwartek, a weszło ono w życie w piątek.

Zgodnie z rozporządzeniem pełnomocnik ma rangę sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Do jego zadań ma należeć przede wszystkim przygotowanie i realizacja koncepcji transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Pełnomocnik, może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zainteresowań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.

W porozumieniu z MAP pełnomocnik może wnosić projekty aktów prawnych, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski.

W innym rozporządzeniu premier Morawiecki zniósł Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Jako powód podano ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, który przejmie zadania Pełnomocnika ds. restrukturyzacji górnictwa.(PAP)

