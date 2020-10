Przedstawiając podczas debaty w Europejskim Komitecie Regionów priorytety Europejskiego Zielonego Ładu, Timmermans skupił się na trzech kwestiach: fali renowacji, ekologicznym transporcie oraz gospodarce opartej na wodorze. Innym elementem planu, na który zwrócił uwagę, jest zazielenianie europejskich miast, co jest jego zdaniem konieczne, gdyż co roku 400 tys. ludzi w Europie umiera ze względu na złą jakość powietrza.

"W szczególności w tych krajach i regionach, gdzie w dalszym ciągu węgiel jest podstawą energetyczną, potrzebne jest dokonanie transformacji. Te regiony nie zrobią tego same, potrzebują wsparcia w trakcie procesu transformacji ze strony UE, tak jest np. w Polsce, tak jest w innych regionach w Czechach, Rumunii, w Bułgarii i w Niemczech" - zaznaczył.

Według Timmermansa, jeżeli dekarbonizuje się transport publiczny, lepiej zarządza mobilnością i buduje więcej ścieżek rowerowych, to właśnie zazielenienia się miasta, a jednocześnie wpływa na poprawę jakości życia ich mieszkańców.

Za 40 proc. emisji CO2 w UE odpowiedzialne są budynki, dlatego Komisja Europejska zaproponowała inicjatywę poprawy charakterystyki energetycznej budynków, nazwaną falą renowacji.

Timmermans podkreślił, że trzeba będzie "podwoić wysiłki", jeżeli chodzi o renowację i izolację nieruchomości, instalację paneli słonecznych i zapewnienie, aby wszystkie budynki były zaopatrzone w szerokopasmowy internet.

"Fala renowacji będzie unikalną możliwością, żeby zmniejszyć emisje, zmniejszyć ilość wykorzystywanej energii i poprawić jakość naszych budynków, nie tylko mieszkalnych, ale również szkół i innych budynków użyteczności publicznej" – ocenił.

Zdaniem wiceszefa KE tego typu inwestycje stworzą miejsca pracy dla małych i średnich przedsiębiorstw, wytworzą również "pewien optymizm" wśród wielu obywateli, którzy zobaczą, że mogą być częścią procesu transformacji.

Timmermans podkreślił też, że zasadnicze znaczenie dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu ma zmiana transportu na zeroemisyjny.

"Musimy pomoc przemysłowi samochodowemu, aby ten rozwijał się szybciej w kierunku elektromobilności, żeby elektromobilność była bardziej dostępna i tańsza dla wszystkich obywateli, zatem musimy tworzyć odpowiednią infrastrukturę stacji ładowania" – powiedział.

Według wiceszefa KE "trzeba także myśleć" o gospodarce opartej na wodorze, która doprowadzi do stworzenia pojazdów opartych na ogniwach paliwowych oraz produkcji czystego wodoru.

"Nasz plan to jest (moc) 6GW za pięć lat, a za 10 lat to będzie 40 GW, jeśli chodzi o produkcję wodoru; z krajami Europy Wschodniej i Afryki Północnej może to być 80 GW. To byłaby olbrzymia zmiana" – podkreślił.

Timmermans zauważył też, że zazielenienie Europy to nie tylko kwestia miast. Zwrócił uwagę na proces pogłębiania się przepaści między miastami i wsią, co jest światowym fenomenem wynikającym z przyspieszenia urbanizacji i prowadzi m.in. do drenażu mózgów na obszarach wiejskich.

"Musimy zapewnić, żeby ta przepaść się nie pogłębiała, musimy się ze sobą zbliżyć. Nowoczesna technologie, cyfryzacja, rzeczywiście może być tu pomocna" – ocenił.

W jego ocenie obszary wiejskie będą mogły odegrać kluczową rolę w uzyskiwaniu neutralności klimatycznej do 2050 r. Wskazał, że wiele lasów w Europie jest w "opłakanym stanie", który trzeba poprawić. "Poprawiając stan lasów, poprawiamy stan pochłaniaczy CO2 i poprawiamy bioróżnorodność" – mówił Timmermans.

Europejski Zielony Ład to zaproponowany przez Komisję Europejską plan działania, aby do 2050 r. Europa mogła stać się kontynentem neutralnym dla klimatu.

Z Brukseli Mateusz Kicka (PAP)

