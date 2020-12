Wojsko Polskie jest gotowe, by w procesie szczepień na koronawirusa wspierać instytucje do tego powołane; żołnierze WP są gotowi do podejmowania nowych zadań - zadeklarował we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak.

Na wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski, doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban i szef KPRM Michał Dworczyk mają przedstawić projekt narodowej strategii szczepień. Szef MON zapytany we wtorek rano w Programie 1 Polskiego Radia o udział wojska i wojskowych placówek medycznych w tej strategii stwierdził, że żołnierze WP są gotowi do podejmowania nowych zadań. Poinformował, że codziennie w walkę z koronawirusem zaangażowanych jest ok. 10 tys. żołnierzy, a kolejne 10 tys. jest w stałej gotowości. "Wojsko Polskie jest gotowe, by w procesie szczepień wspierać instytucje do tego powołane" - zadeklarował Błaszczak. Podkreślił, że niezwykle ważne jest, by przedstawiciele służb działających przy zwalczaniu pandemii sami mogli się zaszczepić. W miniony piątek szef KPRM przekazał, że w operacji szczepień weźmie udział 40-50 tys. medyków, a w każdej gminie będzie funkcjonował co najmniej jeden mobilny punkt szczepienny. Do udziału w programie narodowych szczepień może zgłosić się każdy podmiot, który prowadzi działalność leczniczą i spełnia warunki podane na stronie NFZ. "Mówimy tutaj o przychodniach, POZ, AOS, o lekarzach, którzy samodzielnie prowadzą praktykę, mówimy o szpitalach i na końcu dołączymy jeszcze wybrane szpitale rezerwowe" - powiedział wówczas Dworczyk. Reklama Zapowiedział, że 15 grudnia na internetowej stronie dedykowanej programowi szczepień pojawią się informacje o wszystkich zgłoszonych punktach, w których będzie można się zaszczepić. (PAP) autor: Monika Zdziera