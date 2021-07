Dokument pod tytułem „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” został skierowany do konsultacji publicznych, które zakończą się na początku lipca. Rząd przyjmuje go w drodze uchwały.

Reklama

"Cele wyznaczone w tej strategii zostały uspójnione z koncepcją Polskiego Ładu. Wprowadzimy m.in. system monitorowania zadowolenia pacjenta, uruchomimy programy profilaktyczne i poszerzymy zakres programów szczepień ochronnych, bo zdrowie jest warunkiem zachowania aktywności społecznej i jednym z kluczowych wymiarów dobrej jakości życia" - podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Strategia zakłada - jak zauważył projektodawca - działania w czterech głównych wzajemnie zależnych obszarach: pacjenta, procesów, rozwoju i finansów. Dodał, że "celem jest zapewnienie obywatelom równego i adekwatnego do potrzeb zdrowotnych dostępu do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych przez przyjazny, nowoczesny i efektywny system ochrony zdrowia".

Program ma zapewnić wydłużenie życia i poprawę stanu zdrowia społeczeństwa.

"Obecnie w analizach epidemiologicznych coraz więcej uwagi przywiązuje się nie tylko do długości życia, ale również do jego jakości. Niezbędne do tego jest zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej poprawiającej zdrowotność obywateli" - podał resort.

Do dokumentu dołączono dwa inne. Pierwszy dotyczy opieki nad osobami starszymi, drugi opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

"Głównym celem - w zakresie opieki nad osobami starszymi - jest poprawa jakości życia i zdrowia seniorów i ich opiekunów. Służyć ma temu rozwój zasobów kadrowych, rozwój form opieki dziennej, domowej oraz innowacyjnych form opieki. Zakładane jest wsparcie opiekunów nieformalnych i koordynacja opieki środowiskowej" - wyjaśnił MZ.

Natomiast w kontekście opieki psychiatrycznej resort zakłada inwestycje w kadry i poprawę jakości kształcenia w psychiatrii i innych specjalizacjach zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego. Planowana jest m.in. zmiana organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i inwestycje infrastrukturalne.

Jak zaznaczono dalej „Zdrowa przyszłość” odnosi się także do innych kluczowych dokumentów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, w szczególności do Narodowego Programu Zdrowia i Narodowej Strategii Onkologicznej.

Dokument "Zdrowa przyszłość" jest kontynuacją „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020” i jest warunkiem, by Polska mogła wydatkować środki z Unii Europejskiej. Do konsultacji publicznych został skierowany 25 czerwca. Przewidziano na nie 14 dni. (PAP)

autorka: Klaudia Torchała

tor/ dki/