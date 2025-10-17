Czego dotyczy wyłączenie?

Wyłączenie obejmuje przypadki, w których płatnicy pobierają podatek u źródła od:

odsetek od papierów wartościowych,

dywidend,

niektórych przychodów z udziałów w zyskach osób prawnych (na podstawie art. 26 ust. 2c ustawy o CIT).

W takich sytuacjach płatnicy techniczni nie mają obowiązku stosowania mechanizmu pay and refund, czyli nie muszą najpierw pobierać podatku według krajowej stawki, a następnie wnioskować o jego zwrot.

Na czym polega mechanizm pay and refund?

Mechanizm pay and refund został wprowadzony po to, by zapewnić kontrolę nad należnościami wypłacanymi za granicę. Polega on na tym, że:

płatnik musi potrącić podatek u źródła według stawki krajowej,

obowiązek ten pojawia się, gdy suma wypłat (np. z tytułu odsetek od papierów wartościowych, dywidend czy udziałów w zyskach osób prawnych) na rzecz jednego zagranicznego podmiotu powiązanego przekroczy 2 mln zł w ciągu roku (art. 26 ust. 2e ustawy o CIT),

po pobraniu podatku możliwe jest złożenie wniosku o jego zwrot w całości lub w części.

Dzięki przedłużeniu wyłączenia, płatnicy techniczni nadal nie będą musieli stosować tego mechanizmu w 2026 roku.