Według Horały obecnie obowiązujący system jest bardzo niesprawiedliwy społecznie.

Jak powiedział wiceminister, w ramach reformy zasad rekompensaty za wywłaszczenie pod inwestycje celu publicznego utrzymany zostanie system wyliczania rekompensaty na podstawie wartości rynkowej nieruchomości, ale "każdy dostanie 10-proc. bonus związany z przeprowadzką, zawieraniem umów, za zwykłą życiową niedogodność".

Horała zapowiedział również drugi bonus - "20 proc. dla lokali mieszkalnych i lokali usługowych" oraz "dwa dodatkowe przywileje: możliwość roszczenia cywilnego o zwrot szkody rzeczywistej, jeśli ktoś uważa, że poniósł (w związku z wywłaszczeniem - PAP) większe szkody (...), a w przypadku osób, które mieszkają i realizują swoją podstawową życiową potrzebę, jeśli ta kwota będzie niewystarczająca, będzie mogła być podwyższona jeszcze nawet do 100 proc." - powiedział wiceminister. Jak dodał, decydujące będą "rzeczywiste wartości nieruchomości".

"Chcemy, żeby państwo polskie, jeśli dokonuje wywłaszczenia na inwestycje celu publicznego, adekwatnie pokrywało koszty osoby wywłaszczonej" - zadeklarował Horała. Jego zdaniem szczególnie istotne jest to w przypadku przedsiębiorców, dla których niewystarczająca wysokość rekompensaty "może oznaczać w praktyce likwidację biznesu".

Projekt skierowany zespołu programowania prac rządu

Projekt dot. wywłaszczenia pod inwestycje publiczne został skierowany do zespołu programowania prac rządu - poinformował Marcin Horała, odnosząc się do reformy zasad rekompensaty za wywłaszczenie pod inwestycje celu publicznego.

Jak mówił w poniedziałek wiceminister Horała, dzięki wprowadzeniu w życie tych zasad "absolutnie przytłaczająca większość osób, które są wywłaszczane na inwestycje celu publicznego, otrzyma więcej albo znacznie więcej pieniędzy".

Zapewnił, że potrzeby życiowe tych osób będą zaspokojone. "Straty przedsiębiorców, straty tych, którzy mieszkają, muszą przenieść swoje miejsce do życia, będą pokryte" - mówił Horała.

"Ten projekt dzisiaj został skierowany do zespołu programowania prac rządu, dzielimy się ze społeczeństwem założeniami do tej ustawy, po to, by prace nad nią odbywały się w sposób transparentny" - stwierdził wiceszef MI. Dodał, że resort jest otwarty na rozmowę, na konsultacje. "Po uzyskaniu wpisu będziemy już prezentować dokładną treść projektu" - zaznaczył.

Horała zwrócił się do zainteresowanych, by wzięli udział w konsultacjach. "Tak żeby (...) dzięki tej zmianie Polska miała najlepszy, najbardziej przyjazny dla obywateli w Europie system wywłaszczeń na inwestycje celu publicznego" - zaznaczył.