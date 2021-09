Müller przypomniał, że konsultacje społeczne dotyczące projektu podatkowego z Polskiego Ładu zakończyły się z końcem sierpnia. Zaznaczył, że wszelkie zgłaszane uwagi były na bieżąco analizowane.

Wskazał też, że w czwartek odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z członkami kierownictwa ministerstwa finansów, podczas którego omówiono szczegóły poprawek i dyskutowano, które z nich zostaną uwzględnione.

"Rząd planuje, żeby w pierwszej połowie września przyjąć finalny projekt ustawy podatkowej z Polskiego Ładu" - zapowiedział Müller.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.