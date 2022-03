Morawiecki spotkał się na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem.

Reklama

Na konferencji prasowej premier poinformował, że rozmawiał z Michelem o wielu aspektach agresji na Ukrainę oraz o wszystkim, co wiąże się z koniecznością pomocy ludziom, którzy przyjeżdżają do Polski. "Polska zapewnia taką pomoc, zapewniamy ją od strony logistycznej, operacyjnej, finansowej, humanitarnej, pod każdym względem" - dodał.

Reklama

"Ale rozmawialiśmy także o sankcjach; te sankcje muszą być jak najdalej idące, po to, żeby powstrzymać rosyjską machinę wojenną, to jest niezbędne, żebyśmy mogli z powrotem mówić o powrocie do pokoju" - mówił Morawiecki.

"Częścią pakietu sankcji ma być blokada na różnego rodzaju węglowodory z Rosji - ropę, gaz i węgiel. Raz jeszcze apeluję o to, żeby Komisja Europejska zdecydowała się na embargo na węgiel rosyjski" - podkreślił.

"Polska natychmiast chce przestać również importu węgla rosyjskiego i o tym rozmawiałem dzisiaj z premierem Australii, żeby także stamtąd transportować węgiel do Polski, ten który jest potrzebny jeszcze do różnych celów, przede wszystkim do ciepłownictwa" - powiedział Morawiecki.

Morawiecki: Dziś najważniejsza sprawa to pomóc ludziom, którzy uciekają przed wojną

Dziś najważniejsza sprawa to pomóc ludziom, którzy uciekają przed wojną; wojna na Ukrainie staję się coraz bardziej intensywna, Rosjanie dokonują zbrodni wojennych, giną cywile, dzieci, kobiety - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu w środę spotkał się z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles’em Michelem; razem mają się udać na przejście graniczne Korczowa-Krakowiec.

"Dziś najważniejsza sprawa to pomóc ludziom, którzy są w potrzebie, którzy uciekają przed wojną. Wojna na Ukrainie staję się coraz bardziej intensywna. Rosjanie podchodzą pod większe miasta. Dokonują zbrodni wojennych, giną cywile, giną dzieci, kobiety" - mówił premier Morawiecki.

"Jesteśmy zobowiązani żeby pomóc naszym sąsiadom i to robimy. Zorganizowaliśmy korytarz humanitarny, przyspieszyliśmy wszystkie procedury, które po naszej stronie mogliśmy przyspieszyć" - dodał.

Premier Morawiecki przekazał, że jest w stałym kontakcie z premierem i prezydentem Ukrainy po to, aby "pomóc tym biednym ludziom uciekającym przed wojną". "Tym ludziom, którzy szukają schronienia" - mówił.

Jak ocenił, jest to wielka humanitarna operacja, w którą zaangażowane są tysiące Polaków. Dziękował też Polakom za to, że otwierają swoje drzwi i swoje serca, aby pomoc sąsiadom, którzy są dzisiaj w wielkiej potrzebie.

Morawiecki: Polska pomaga wszystkim uchodźcom wojennym, niezależnie od kraju pochodzenia

Polska pomaga wszystkim uchodźcom wojennym, niezależnie od kraju pochodzenia; mamy tysiące dowodów i świadectw o wszystkich takich sytuacjach - mówił premier Mateusz Morawiecki. Wzywał też, by nie ulegać manipulacjom i propagandzie Rosji w tej kwestii.

Premier Mateusz Morawiecki oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podczas wspólnej konferencji prasowej, w kontekście tysięcy uchodźców przybywających do Polski z Ukrainy byli pytani o to, czy nasz kraj może liczyć na wsparcie UE.

"Odpowiedź brzmi: tak. Musimy zapewnić pełną solidarność europejską. Dlatego jestem tu, aby zobaczyć sytuację na miejscu, żeby też przekazać wsparcie Polakom, polskiemu narodowi i władzom, ponieważ to polskie władze i naród robią coś niezwykle ważnego" - odpowiedział Michel.

"Dla nas wszystkich jest bardzo ważnym, aby wspierać, wzmacniać wschodnią flankę UE i to właśnie robimy podejmując bardzo szybko decyzje. Jest ważnym, aby zapewnić, że dalej będziemy podejmować najlepsze możliwe decyzje w najbliższych dniach" - dodał szef Rady Europejskiej.

Szef polskiego rządu zapewnił, że Polska pomaga wszystkim ludziom uciekającym przed wojną. "Wszystkim uchodźcom wojennym, niezależnie od kraju pochodzenia. Absolutnie państwa o tym zapewniam" - podkreślił Morawiecki. I wzywał, by nie ulegać jakimkolwiek manipulacjom i propagandzie Rosji. "Mamy tysiące dowodów i świadectw o wszystkich takich sytuacjach" - mówił.

Dodał, że Polska każdego uchodźcę traktuje z godnością i w sposób równy. "Ponieważ jest to jedyny sposób, jak można to robić. Traktowanie wszystkich ludzi w sposób humanitarny i pomaganie wszystkim uchodźcom wojennym niezależnie od tego czy są Ukraińcami, czy są z innych krajów" - podkreślił ponownie premier Morawiecki.

Morawiecki o embargu na rosyjski węgiel: Potrzebujemy zapewnienia od KE, że nie zostaniemy ukarani

Jesteśmy gotowi wprowadzić embargo na rosyjski węgiel w każdej chwili, potrzebujemy jedynie słowa zapewnienia ze strony Komisji Europejskiej, że nie ukarze nas za ten krok - podkreślił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Na konferencji prasowej po spotkaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem polski premier został zapytany, czy jest gotowy, by nie czekać na decyzje Unii Europejskiej i samodzielnie wprowadzić embargo m.in. na sprowadzany z Rosji węgiel.

"Jesteśmy gotowi uczynić to w każdej chwil, w każdym dniu. Potrzebujemy tylko jednej rzeczy od Komisji Europejskiej, jednego słowa zapewnienia, że Polska nie będzie ukarana za ten krok" - odpowiedział Morawiecki. Jak tłumaczył, wdrożenie embarga to decyzja dotycząca handlu międzynarodowego. "To kompetencja, która została przeniesiona na poziom Komisji Europejskiej" - wskazał szef rządu.

"Potrzebujemy jednego słowa zapewnienia ze strony Komisji Europejskiej, że Polska nie zostanie znowu ukarana za to działanie - i wówczas będziemy gotowi na wprowadzenie embarga na rosyjski węgiel" - podkreślił.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel przekonywał, że priorytetem jest obecnie wdrożenie dotychczasowych sankcji, uzgodnionych z partnerami i sojusznikami UE. Jego zdaniem reakcja była "bardzo stanowcza", jako że sankcje obejmą oligarchów i rosyjskie elity, w tym także prezydenta Rosji. "Pracujemy także, by być gotowymi, jeśli rozważane będą inne opcje. Ale w tym momencie wprowadzamy to, o czym już zdecydowaliśmy" - powiedział.