Eksport towarów z Polski wzrósł o 20,3 proc. w porównaniu do zeszłego roku, do 30 018 mln euro w listopadzie 2022 r., zaś import wzrósł o 17,7 proc. do 31 514 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Po raz pierwszy od kwietnia 2021 r. wartość eksportu rosła szybciej niż wartość importu.

Wysoka dynamika eksportu branży motoryzacyjnej Reklama Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1 496 mln euro wobec 2 284 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej. Reklama Wysoka dynamika eksportu branży motoryzacyjnej "Według wstępnego szacunku wartość eksportu towarów w listopadzie 2022 r. wyniosła 141 mld zł, a importu 148 mld zł. Oznacza to wzrost obrotów odpowiednio o 21,5 proc. i 18,9 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Nominalne dynamiki obrotów towarowych w listopadzie 2022 r. były wyraźnie niższe niż w poprzednich miesiącach (średnio w okresie styczeń-październik 2022 r. kształtowały się na poziomie odpowiednio 25,9 proc. i 33,8 proc.). Złożyła się na to zarówno mniejsza skala nominalnej deprecjacji złotego, jak i wolniejszy wzrost cen transakcyjnych, zwłaszcza towarów zaopatrzeniowych oraz paliw (związany z efektem wysokiej bazy z końca 2021 r.). Zmiany ceny nadal pozostawały głównym czynnikiem kształtującym wzrost wartości eksportu i importu" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Kontynuowana była wysoka dynamika eksportu branży motoryzacyjnej. Zwiększył się także wolumen eksportu żywności oraz paliw. Natomiast negatywny wpływ na realną dynamikę eksportu miały pogłębiające się spadki wolumenów towarów zaopatrzeniowych oraz dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, wskazano także. W 30 lat polski eksport wzrósł ponad 25-krotnie. Jesteśmy blisko wejścia do światowego TOP-20 Zobacz również "Największy wpływ na wzrost importu miały nadal paliwa, chociaż był on słabszy niż w poprzednich miesiącach. Rekordowy poziom osiągnęły dostawy węgla, podczas gdy dostawy ropy były mniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim. Zwiększył się także import części do środków transportu oraz żywności. Jednocześnie pogłębił się spadek importu towarów zaopatrzeniowych. W listopadzie 2022 r. zmniejszył się także import dóbr konsumpcyjnych" - czytamy dalej. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 37,9 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 7,8 mld zł, tj. o 25,8 proc., podał też NBP.