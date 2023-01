Reklama

IERiGŻ przewiduje, że w sezonie 2022/23 wolumen eksportu owoców wyniesie 1,02 mln ton, wobec 1,16 mln ton w sezonie poprzednim. O spadku eksportu zadecyduje zmniejszenie zagranicznej sprzedaży jabłek i reeksportu owoców południowych. Eksport przetworów owocowych zwiększy się z 1,27 do 1,31 mln ton. W wyniku wzrostu cen eksportowych niemal wszystkich owoców i ich przetworów wpływy z eksportu owoców świeżych będą wyższe niż w sezonie 2021/22 i wyniosą 740 mln ton, a wartość sprzedaży przetworów wzrośnie bardziej niż jej wolumen i wyniesie 1,97 mln euro. Wzrost cen eksportowych jest wynikiem przede wszystkim wyższych kosztów produkcji oraz transportu artykułów ogrodniczych (i pozostałych artykułów rolno-spożywczych) w następstwie skutków napaści Rosji na Ukrainę.

Reklama

Zbiory owoców w Polsce zwiększyły się w porównaniu z rokiem poprzednim

"W sezonie 2022/23 wolumen eksportu warzyw świeżych będzie o ok. 13 proc. większy niż w sezonie poprzednim i wyniesie 630-632 tys. ton. [...] Eksport przetworów warzywnych wzrośnie z 722,3 do 746 tys. ton, w tym warzyw mrożonych z 432,3 do 445 tys. ton. W wyniku zwiększenia cen eksportowych wpływy z eksportu warzyw świeżych, a także ich przetworów wzrosną bardziej od wolumenu sprzedaży i wyniosą odpowiednio 436 i 767 mln. [...] Łączna wartość eksportu owoców, warzyw i ich przetworów (razem z pieczarkami i ich przetworami) wzrośnie z 4,22 do 4,53 mld euro" - czytamy w raporcie "Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy".

W 2022 r. zbiory owoców w Polsce zwiększyły się w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,4 proc. do 5,28 mln ton. Szacuje się, że produkcja owoców i warzyw wyniosła w UE odpowiednio 40 i 63 mln ton, wobec 40,3 i 65,7 mln ton w 2021 r.

W wyniku wzrostu zbiorów, produkcja przetworów owocowych w Polsce w sezonie 2022/2023 zwiększy się w porównaniu z sezonem poprzednim o 4 proc. do 1,17 mln ton. Produkcja przetworów warzywnych prognozowana jest na 1,28 tys. ton, w tym warzyw mrożonych na 575 tys. ton. W sezonie 2021/22 produkcja wyniosła odpowiednio 1,26 mln ton i 570 tys. ton.

"W sezonie 2022/23 wolumen importu owoców prognozowany jest na 1,62 mln ton, wobec 1,73 mln ton w sezonie poprzednim. O spadku przywozu zadecyduje, będące wynikiem wzrostu cen, zmniejszenie importu owoców południowych, głównie dominujących w polskich zakupach bananów i owoców cytrusowych. Import przetworów owocowych pozostanie na poziomie 535-536 tys. ton. Wzrost cen niemal wszystkich owoców i ich przetworów spowoduje zwiększenie łącznej wartości ich przywozu z 2,94 do 3,02 mld euro. Większy będzie wolumen importu warzyw, a decydujący będzie wzrost przywozu w drugiej połowie sezonu. Głównie w wyniku zwiększenia importu przetworów pomidorowych poziom z sezonu 2021/22 przekraczał będzie także przywóz przetworów warzywnych. W wyniku wzrostu cen większości produktów warzywnictwa wartość ich importu zwiększy się bardziej niż wolumen przywozu i wyniesie 3,02 mld euro. Łączna wartość przywozu owoców, warzyw i ich przetworów wzrośnie z 4,33 do 4,52 mld euro, a ujemne saldo handlu tymi produktami zmniejszy się z 688,2 do 610 mln euro, a łącznie z pieczarkami i ich przetworami spadnie ze 119,5 do 6 mln euro"