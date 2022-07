Reklama

Truskawki

Reklama

"Truskawek jest coraz mniej i na ogół są słabej jakości, gdyż jest zbyt gorąco" - skomentował ekspert. Według plantatorów tych owoców główne zbiory się zakończyły, ale oczywiście późne odmiany truskawek będą się jeszcze pojawiały aż do jesieni - dodał.

Jak zaznaczy, truskawki są drogie, kosztują 12-15 zł za kilogram. Ich średnia cena w czerwcu br. wynosiła 8 zł/kg, podczas, gdy rok wcześniej 5,9 zł/kg. Z wyliczeń Kmery wynika, że w tym roku te owoce są o prawie 32 proc. droższe od średniej z ostatnich 5 lat.

Czereśnie

Za to - jak wskazał ekspert - na rynku w Broniszach jest obserwowany wysyp czereśni krajowych, są już prawie wszystkie odmiany, w tym wiele nowych odmian. Ceny są zróżnicowane od 4 do 16 zł/kg (w zależności od jakości i wielkości). Mimo to nadal jest zainteresowanie zakupem czereśni z importu, które spełniają oczekiwania kupców poszukujących dużych kalibrów owoców. Importerzy zapowiadają więc dalsze zakupy czereśni w Grecji i Hiszpanii.

Maliny

Pojawiają się w coraz większej ilości krajowe maliny, ich cena wolno spada, obecnie kosztują one 30 -32 zł/kg - poinformował Kmera. W ubiegłym roku w połowie lipca maliny kosztowały w sprzedaży hurtowej 14-20 zł/kg. Przypomniał, że Polska jest liderem w produkcji malin w UE.

Borówki amerykańskie

W niewielkich na razie ilościach pojawiają się borówki amerykańskie, obecnie za kilogram tych owoców trzeba zapłacić do 28-36 zł/kg, ale - zdaniem eksperta - owoce te szybko będą taniały, gdyż Polska ma dużo plantacji borówek i jest jej czołowym producentem.

Brzoskwinie i nektarynki

W ofercie na rynku hurtowym w Broniszach są też importowane m.in. z Grecji owoce pestkowe - brzoskwinie i nektarynki. Brzoskwinie oferowane są od 7 zł/kg, a nektarynki od 8 zł/kg. Dużo jest arbuzów, ale jest także na nie wysoki popyt, ceny są zróżnicowane od 2,6 do 4,5 zł/kg – tańsze z Włoch i Grecji. Ponadto sporo jest sycylijskich winogron, kosztują 11-14 zł/kg.

Buraki i marchew

Na rynku warzyw, następuje zamiana starych warzyw korzeniowych na nowe. Burak (młody obcięty) kosztuje 2-3 zł/kg, marchew - 2-2,5 zł/kg. W sprzedaży są jeszcze resztki cebuli białej starej w cenie 1,33 zł/kg, wzrosła podaż cebuli tegorocznej podsuszanej lub obranej - 2-4 zł/kg.

Kapusta

Stabilna jest podaż warzyw kapustnych (brokuł/kalafior/kapusta biała), kosztują 3-4 zł za sztukę. Mało jest fasoli szparagowej, co sprawia, że jej cena utrzymuje się na poziomie 11-13 zł/kg. Odmiany gruntowe powinny być tańsze, ceny prawdopodobnie spadną do 5-6 zł/kg - wskazuje ekspert.

Ogórki

Wzrosła podaży i spadły ceny ogórków do 2-3 zł/kg. Pojawiły się pierwsze dostawy ogórków z gruntu odmiany Śremski, najchętniej kupowane na przetwory małosolne.

Pomidory

Pomidory malinowe kosztują 3,85-5 zł/kg, troszkę tańsze te spod osłon. Zwiększyły się dostawy cukinii i kabaczków, cena "w pełni letnia", czyli 2,75-4 zł/kg. Więcej jest też krajowych bakłażanów, a cena 5-6 zł/kg skutecznie wyprze resztki importu z Holandii - zaznaczył Kmera.

Zdaniem Kmery na rynku hurtowym w Broniszach widać już początek wakacji, mniej kupują mazowieccy sklepikarze, którzy sygnalizują spadek obrotów. Równocześnie obserwowany jest wzrost poziomu zakupów wśród hurtowników z Podlasia, Mazur, Pomorza.

"Fale upałów niestety obniżają popyt na ulicznych straganach, bazarkach i targowiskach – konsumenci chętniej kupują w klimatyzowanych dyskontach" - zaznaczył ekspert zwracając uwagę na dużą konkurencję ze strony sieci handlowych.

Według Kmery "prognozy na resztę sezonu są niepewne", bo dużo będzie zależało od pogody. "Suchy i zimny maj, a po nim upalny i burzowy czerwiec jeszcze bardzie przekonuje plantatorów do inwestowania w uprawy pod różnymi typami osłon" - stwierdził. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska