25-krotny wzrost

Reklama

Jak wskazał PAP dyrektor Centrum Eksportu PAIH Łukasz Grabowski, systematycznie rok do roku rośnie wolumen sprzedawanych za granicę polskich towarów i usług.

Reklama

"Według danych za okres styczeń-październik wartość ubiegłorocznego eksportu wyniosła prawie 285 mld euro. Tym samym zbliżyliśmy się do psychologicznej granicy 300 mld euro" - podkreślił.

Dodał, że ponad 20-procentowy wzrost eksportu rdr to zasługa m.in. zmieniających się warunków finansowych w gospodarce światowej oraz rosnących cen dóbr i usług.

"W ciągu ostatnich trzech dekad polski eksport wzrósł ponad dwudziestopięciokrotnie" - przypomniał.

Blisko do TOP-20

"Jesteśmy, jako kraj, blisko wejścia do TOP-20 największych światowych eksporterów" - ocenił. Zwrócił uwagę, że najczęściej eksportujemy do państw europejskich. "Wśród największych odbiorców polskich towarów można wymienić Niemcy, Czechy i Francję. Nasi eksporterzy coraz śmielej wychodzą jednak również poza Europę" - ocenił ekspert.

Według niego Afryka i Bliski Wschód to dla polskich inwestorów i przedsiębiorstw obiecujący kierunek ekspansji. "Dynamiczny rozwój gospodarczy tych regionów, zwiększająca się siła nabywcza, a w przypadku Afryki - najwyższy na świecie przyrost naturalny dają mocne fundamenty i argumenty do intensyfikacji współpracy gospodarczej" - stwierdził.

Jak zaznaczył, rozwija się też polski eksport do Azji. "Żywność znad Wisły oraz kosmetyki są cenione w tym regionie" - wskazał.

Ułatwienia dla polskich firm

Z roku na rok coraz szersza jest grupa polskich firm, które korzystają z ułatwień, jakie dają umowy o wolnym handlu (FTA). Zwrócił uwagę, że UE ma takie porozumienia m.in. z Norwegią, Szwajcarią, krajami bałkańskimi, a także: Koreą Południową, Singapurem, Wietnamem, Japonią czy Kanadą. "Trwają prace nad wdrożeniem umowy pomiędzy UE i krajami Ameryki Południowej, zrzeszonymi w organizacji MERCOSUR, a także z Australią czy Nową Zelandią" - podał.

Ekspert zwrócił uwagę, że konflikt zbrojny na Ukrainie oraz przyjęte pakiety sankcji dla Rosji wpłynęły negatywnie na eksport towarów i usług do naszych wschodnich sąsiadów. "Znaczenie tych rynków dla polskiej gospodarki pokazują dane o wymianie handlowej" - zaznaczył. W 2021 r. łączna wartość eksportu z Polski do Rosji Ukrainy i Białorusi wyniosła ok. 14 mld euro - przypomniał.

"W Rosji byliśmy drugim eksporterem z UE po Niemczech, a w przypadku Białorusi i Ukrainy zajmowaliśmy miejsce pierwsze - z udziałem 20-25 proc. całego eksportu unijnego do tych państw. Z tych trzech kierunków importowaliśmy też wiele surowców i półproduktów do rodzimej produkcji" - wyjaśnił.

Polscy przedsiębiorcy z dnia na dzień, jak przypomniał, stanęli przed wyzwaniem związanym z zabezpieczeniem łańcuchów wartości. "Są jednak na tyle elastyczni, że potrafili odnaleźć się w tej sytuacji, znaleźć nowych odbiorców swoich towarów i mimo toczącego się konfliktu zwiększyć dynamikę wymiany z Ukrainą" - zauważył.

"Eksporterom dajemy przede wszystkim wiedzę i wsparcie w zakresie nawiązywania kontaktów biznesowych" - wskazał. Przypomniał, że w ubiegłym roku PAIH zakończył m.in. kolejny nabór do program Polskich Mostów Technologicznych. W ciągu kilku lat zrealizowano 14. edycji skierowanych na takie rynki jak: Stany Zjednoczone, Australia, Chiny, Korea Południowa, ZEA, Arabia Saudyjska, Meksyk, Izrael. W sumie - program dotyczył ekspansji na blisko 40 zagranicznych kierunków. W dotychczasowych edycjach projektu ponad 700 firm otrzymało wsparcie w ekspansji biznesu na rynki zagraniczne. Łącznie uczestnicy programu otrzymali przeszło 80 mln zł - poinformował Grabowski.

Wskazał, że PAIH prowadzi też działalność informacyjną i edukacyjną, m.in. poprzez bezpłatne webinaria oraz mentoring w ramach projektu Mój Biznes Zagranicą. Zwrócił uwagę, że 40 z 55 Zagranicznych Biur Handlowych PAIH działa poza UE. "Zależy nam, żeby polscy przedsiębiorcy chętniej angażowali kapitał i potencjał biznesowy na nowych rynkach" - podsumował. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco