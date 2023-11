Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) zwrócił uwagę w najnowszym wydaniu Tygodnika Gospodarczego, że zgodnie z danymi GUS, eksport karmy dla psów i kotów w 2022 r. wyniósł 1,6 mld euro i stanowił ponad 84 proc. wartości i 76 proc. wolumenu całego eksportu karmy dla zwierząt domowych.

PIE wskazał, że według danych ITC, w 2022 r. Polska – z udziałem 7,6 proc. – była 5. światowym eksporterem karmy dla psów i kotów.

Wartość eksportu rośnie dzięki wzrostom cen

"W okresie od stycznia do sierpnia 2023 r. wartość eksportu karmy dla psów i kotów wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o ok. 15 proc., jednak wolumen zmalał o 4,5 proc., co wskazuje na to, że wzrost cen przede wszystkim napędzał w ostatnich miesiącach wzrost wartości eksportu" - zauważyli eksperci.

W opracowaniu PIE podano, że w ubiegłym roku polską karmę dla psów i kotów zakupili odbiorcy z 76 krajów. "Do najważniejszych rynków zbytu należały państwa unijne, a wśród nich dominowały: Niemcy (34 proc. udział w wartości polskiego eksportu tego rodzaju wyrobów), Włochy (ok. 5,4 proc.), Francja i Czechy (po 5,3 proc.) oraz Rumunia (4,6 proc)" - wymieniono. Dodano, że wśród państw pozaunijnych największymi odbiorcami były Wielka Brytania (6,9 proc.) i Ukraina (3,3 proc.). Na liście odbiorców znalazły się też m.in. USA, Kanada i Australia.

"Karma dla zwierząt domowych należy do ważniejszych grup towarowych w polskim eksporcie. Z wynikiem 1,9 mld euro w 2022 r. odpowiadała za 0,5 proc. wartości polskiego eksportu ogółem oraz 4 proc. eksportu rolno-spożywczego" - podano w tygodniku PIE. Eksperci zauważyli, że w latach 2013-2022 wartość jej eksportu z Polski wzrosła o 461 proc., zaś wolumen o 180 proc. Dodano, że według danych ITC, w 2022 r. udział Polski w światowym eksporcie karmy dla zwierząt domowych wyniósł 4,6 proc.

Są perspektywy dla karmy dla zwierząt

Eksperci PIE ocenili, że perspektywy eksportu gotowej karmy dla zwierząt domowych z Polski, w tym zwłaszcza dla psów i kotów, są "obiecujące". Wskazali, że według ostatniego raportu FEDIAF European PetFood, 91 mln gospodarstw domowych w Europie w 2022 r. miało ok. 340 mln zwierząt domowych, w tym m.in. 127 mln kotów (26 proc. europejskich gospodarstw domowych) i 104 mln psów (25 proc. gospodarstw) i rokrocznie liczba ta wzrasta.

Zdaniem ekspertów PIE perspektywy zwiększenia eksportu karmy z Polski należy upatrywać na rynku chińskim, który otwarto dla polskich eksporterów tych wyrobów pod koniec czerwca 2023 r. "Według ZBH w Szanghaju, chiński rynek karmy dla zwierząt domowych osiągnie w 2026 r. wartość 114 mld juanów (16,3 mld dol.)" - podano w tygodniku PIE. (PAP)

autor: Anna Bytniewska