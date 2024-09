Jak to jest z tym dofinansowaniem do opłaty za żłobek?

Jak wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych,jeśli dziecko od września poszło do żłobka, rodzic jeszcze w tym miesiącu powinien złożyć wniosek o dofinansowanie z ZUS na starych zasadach. Wtedy otrzyma do 400 zł dopłaty do czesnego za wrzesień. Potem, najlepiej już w październiku, rodzic lub opiekun powinien wysłać kolejny wniosek do ZUS tym razem o świadczenie „aktywnie w żłobku” z nowego programu Aktywny Rodzic.



- To korzystna zmiana, bo nowe świadczenie to do 1500 zł dofinansowania do czesnego w placówkach opieki nad dziećmi do lat trzech - wyjaśnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Na malucha z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności dopłata wyniesie do 1900 zł. Świadczenie nie będzie pokrywało kosztów wyżywienia.

Prócz świadczenia „aktywnie w żłobku”, w skład programu Aktywny Rodzic, wchodzą również świadczenia „aktywni rodzice w pracy” i „aktywnie w domu”. Program wystartuje z pierwszym dniem października Wtedy ruszy składanie wniosków o nowe świadczenia. Wnioski będą tylko elektroniczne.

Dla kogo świadczenie „aktywni rodzice w pracy”

O pieniądze, które zyskało miano „babciowego,” będą się mogli ubiegać rodzice i opiekunowie, którzy są aktywni zawodowo i mają dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Chodzi o maluchy które nie chodzą do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego i nie są pod opieką dziennego opiekuna. Świadczenie wyniesie 1500 zł miesięcznie na dziecko lub 1900 zł, jeżeli maluch ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Trzeci rodzaj świadczenia to „aktywnie w domu”

Będzie przysługiwać na każde dziecko w rodzinie, w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Zastąpi dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy, ale w odróżnieniu od niego obejmie także pierwsze dziecko. Świadczenie wyniesie po 500 zł miesięcznie. Łączna kwota do wykorzystania na jedno dziecko od 12 do 35 miesiąca życia dziecka wyniesie 12 tys. zł.