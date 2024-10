Choć uroczystość Wszystkich Świętych skłania do rozmyślań o sprawach ostatecznych i o tych, którzy już odeszli na tamten świat, to jednak ten czas ma także swój biznesowy wymiar. Niektórzy mogą w tym okresie zarobić więcej, zwłaszcza gdy zajmują się kwiatami czy zniczami. - Warto jednak pamiętać, że również i ci, bez zarejestrowanej działalności gospodarczej mają możliwość dorobienia legalnie w ramach działalności nierejestrowanej –wskazuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z agencji zatrudnienia Personnel Service. Przepisy pozwalają na zarobek w wysokości do 2700 zł brutto miesięcznie, co oznacza, że pracując na przełomie października i listopada można legalnie osiągnąć dochód nawet do 5400 zł brutto – dodaje Inglot.

Reklama

Wszystkich Świętych to dobry biznes

Wiele osób zleca czyszczenie grobów firmom lub osobom indywidualnym. Cena za uporządkowanie nagrobka lub grobowca wynosi od 90 do 150 zł netto. W tym czasie popularną usługą jest także zapalanie zniczy – osoby oferujące takie usługi mogą liczyć na stawki rzędu 10 zł za zapalenie 1-2 zniczy. Warto podkreślić, że aby świadczyć te usługi, nie trzeba zakładać działalności gospodarczej, wystarczy zainwestować w środki czyszczące oraz wystawić ogłoszenie na mediach społecznościowych lub bezpośrednio na cmentarzu.

Reklama

W jeden dzień można zarobić kilka tysięcy złotych

Sprzedaż kwiatów, wkładów do zniczy i zniczy w okolicach Święta Zmarłych zdecydowanie rośnie, a w dwa kluczowe dni potrafi być nawet trzykrotnie wyższa. Dla osób, które decydują się sprzedawać te produkty, zwłaszcza w okolicach cmentarzy, to szansa na zarobek wynoszący nawet kilka tysięcy złotych dziennie. A to dlatego, że marże wkładów do zniczy, zniczy oraz popularnych chryzantem rosną nawet o kilkaset procent.

Innym sposobem na zarobek w okresie Wszystkich Świętych będzie zawód kierowcy taksówek lub usług przewozowych. W dużych miastach, dostęp do cmentarzy bywa ograniczony. Wiele miejsc jest dostępnych wyłącznie dla komunikacji miejskiej, taksówek i usług przewozowych. W efekcie kierowcy mogą liczyć na większy ruch. W zależności od długości przejazdu stawka kierowcy taksówki może sięgać od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu złotych za przejazd.