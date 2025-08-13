Dofinansowanie na remont łazienki w 2025 roku. Dla kogo dofinansowanie na remont łazienki?

Remont łazienki to spory wydatek, na który nie każdy może sobie pozwolić, zwłaszcza osoby starsze i chore, które często borykają się zarówno z problemami zdrowotnymi, jak i finansowymi. Dla osób, które mają trudności z korzystaniem z łazienki ze względu na bariery architektoniczne, istnieje możliwość uzyskania wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Środki te pozwalają na dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kto może się ubiegać o dotację na remont łazienki w 2025 roku?

Dofinansowanie jest przeznaczone dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia potrzebują specjalnych udogodnień w łazience. W niektórych przypadkach pomoc może pokryć znaczną część kosztów remontu, jednak ważne jest, aby przyznane środki były wydawane zgodnie z przeznaczeniem i z rozwagą.

Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje wsparcie finansowe na adaptację łazienki, a jego beneficjentami są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, niezależnie od stopnia. Rodzice dzieci poniżej 16 roku życia, które nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, również mogą ubiegać się o te środki. Priorytetowo traktowane są osoby, których niepełnosprawność utrudnia poruszanie się i korzystanie z łazienki. Często wymagają one specjalnych rozwiązań, takich jak podjazdy, platformy czy dostosowane wyposażenie. Kluczowym warunkiem jest posiadanie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Osoby wynajmujące mieszkanie również mogą aplikować, ale muszą dołączyć pisemną zgodę właściciela.

Krótko mówiąc, program PFRON wspiera osoby niepełnosprawne i rodziców niepełnosprawnych dzieci w dostosowaniu łazienki do ich potrzeb, pod warunkiem posiadania odpowiednich praw do nieruchomości lub uzyskania zgody właściciela.

Ile wynosi dotacja na remont łazienki w 2025 roku? Oto limity kwotowe

Należy również pamiętać, że dofinansowanie ma określone limity kwotowe:

Dla właścicieli lub użytkowników wieczystych mieszkania oraz dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem: Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości nie więcej niż 50 000 zł i maksymalnie 95 proc. kosztów likwidacji barier architektonicznych.

Dla właścicieli lub użytkowników wieczystych mieszkania na zakup i montaż specjalistycznego sprzętu (np. platformy przyschodowe, krzesełka schodowe): Dofinansowanie może wynieść do 30 000 zł, ale nie więcej niż 95 proc. całkowitego kosztu zakupu i montażu.

Dofinansowanie może wynieść do 30 000 zł, ale nie więcej niż 95 proc. całkowitego kosztu zakupu i montażu. Dla osób, które nie są właścicielami mieszkania, w którym przeprowadzany jest remont łazienki: Dofinansowanie może pokryć do 15 000 zł, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów prac związanych z likwidacją barier architektonicznych.

Te osoby nie otrzymają dotacji na remont łazienki w 2025 roku

Aby uzyskać dotację na remont łazienki do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz tytułu prawnego do lokalu (własność lub zgoda właściciela). Istnieją jednak pewne ograniczenia: z dofinansowania nie skorzystają osoby zadłużone wobec PFRON ani te, których umowy o dofinansowanie z PFRON zostały rozwiązane z ich winy w ciągu ostatnich trzech lat. Ponadto, wsparcie nie przysługuje na wykończenie łazienki w nowo wybudowanym lokalu w stanie deweloperskim, ani osobom, które nabyły niedostosowane mieszkanie już po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dotacje na remont łazienki w 2025 roku?

W celu ubiegania się o dofinansowanie, należy złożyć wniosek w odpowiednim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), dołączając orzeczenie o niepełnosprawności oraz oświadczenie o dochodach i liczbie domowników. Warto skonsultować się z pracownikiem PCPR, ponieważ regionalne centra mogą wymagać dodatkowych dokumentów. Wnioski można składać osobiście lub elektronicznie.