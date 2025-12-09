ZUS wypłaca 60 tys. zł. Wystarczy zrobić tę jedną, prostą rzecz

ZUS przejął środki z Otwartych Funduszy Emerytalnych po reformie, co umożliwia dziedziczenie tych środków przez bliskich zmarłych. Proces ten wymaga złożenia odpowiedniego wniosku przez osoby uprawnione i odbywa się tylko w określonych sytuacjach. Subkonto w ZUS jest częścią konta emerytalnego, dostępną dla osób urodzonych po 1968 roku oraz tych, którzy posiadali rachunek w Otwartych Funduszach Emerytalnych.

Ile pieniędzy można dostać od ZUS w 2025 roku?

ZUS informuje, że na subkontach osób, które zmarły będąc członkami OFE, średnio zgromadzona jest kwota około 29 tys. zł. Kobiety średnio mają nieco więcej, bo około 29 555,32 zł, podczas gdy mężczyźni mają średnio 28 324,77 zł na swoich subkontach. Największe średnie oszczędności na subkontach posiadały osoby urodzone w latach 1958-1965, które mają średnio około 60 tysięcy złotych. Salda te regularnie rosną.

Kto może odziedziczyć pieniądze z ZUS?

Procedura dziedziczenia pieniędzy z ZUS po zmarłych zależy od tego, czy osoba zmarła złożyła tzw. informację o członkach rodziny uprawnionych do środków z subkonta. Informacja o członkach rodziny to dokument, w którym osoba ubezpieczona w ZUS wskazuje osoby, którym mają zostać wypłacone środki zgromadzone na jej subkoncie po śmierci.

Jak odziedziczyć pieniądze po zmarłych z ZUS?

Istnieją dwa scenariusze:

Informacja o członkach rodziny została złożona: W tym przypadku ZUS po śmierci osoby ubezpieczonej kontaktuje się z osobami wskazanymi w informacji i informuje je o możliwości złożenia wniosku o wypłatę środków. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do dziedziczenia, np. akt zgonu, akt małżeństwa, akt urodzenia dzieci. ZUS rozpatruje wniosek i przelewa środki na konto wskazane we wniosku.

Informacja o członkach rodziny nie została złożona: Wówczas środki z subkonta stanowią część spadku i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym. Oznacza to, że pieniądze z ZUS dziedziczą ustawowi spadkobiercy, czyli małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, a w dalszej kolejności inni krewni. Spadkobiercy muszą dojść do porozumienia co do podziału środków z ZUS. Jeśli nie dojdą do porozumienia, mogą rozstrzygnąć spór przed sądem.

Wniosek można złożyć osobiście, odwiedzając placówkę ZUS, listownie, wysyłając wypełniony i podpisany wniosek pocztą, a także elektronicznie - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).