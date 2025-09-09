Pilotaż skróconego czasu pracy: do kiedy i dla kogo?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 15 września przyjmuje wnioski o dofinansowanie pilotażowego programu skróconego czasu pracy. Program ma na celu przetestowanie wpływu krótszego tygodnia pracy na produktywność, zdrowie oraz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym pracowników. Zainteresowanie projektem jest wysokie – do tej pory złożono 116 wniosków, a kolejnych 661 jest w trakcie wypełniania.

Szczegóły programu skróconego czasu pracy i warunki uczestnictwa

Całkowity budżet projektu skróconego czasu pracy wynosi 50 milionów złotych. Jedna firma może otrzymać do 1 miliona złotych dofinansowania, przy czym maksymalna kwota na jednego pracownika to 20 tysięcy złotych. Aby ubiegać się o wsparcie, należy spełnić następujące kryteria:

Prowadzić działalność od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Zatrudniać co najmniej 75 proc. pracowników na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Objąć projektem minimum 50 proc. pracowników.

Utrzymać zatrudnienie na poziomie nie niższym niż 90 proc. stanu początkowego.

Zachować dotychczasowe wynagrodzenia i warunki pracy dla uczestniczących w programie pracowników.

Warto pamiętać, że udział w pilotażu nie wprowadza żadnych zmian w przepisach podatkowych. Otrzymane środki stanowią przychód firmy, a ich rozliczenie odbywa się na zasadach ogólnych.

Skrócony czas pracy - podsumowanie najważniejszych informacji

Projekt skróconego czasu pracy w Polsce to pilotażowy program realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który ma na celu testowanie różnych modeli skróconego czasu pracy w latach 2025-2027. Pilotaż zakłada skrócenie codziennego czasu pracy (np. do 6 godzin), wprowadzenie 3-dniowego weekendu lub dodatkowych dni urlopu, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego wynagrodzenia. Program jest adresowany do pracodawców z sektora publicznego i prywatnego, którzy mogą otrzymać do 1 mln zł dofinansowania na wdrożenie takich modeli, z limitem do 20 tys. zł na jednego pracownika objętego pilotażem.

Nabór wniosków trwa od 14 sierpnia do 15 września 2025 roku, a program podzielony jest na trzy etapy: przygotowawczy do końca 2025 roku, testowy w całym 2026 roku oraz podsumowujący do maja 2027 roku. Warunkiem udziału jest m.in. objęcie pilotażem co najmniej połowy załogi oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 90 proc. stanu początkowego, a także nierealizowanie obniżek wynagrodzenia. Celem jest skrócenie rocznego czasu pracy o 20 proc. bez strat finansowych dla pracowników.

Pracodawcy mają dużą swobodę w wyborze modelu skróconego czasu pracy, który najlepiej pasuje do specyfiki ich działalności. Możliwe opcje to na przykład 4-dniowy tydzień pracy, skrócenie dziennego wymiaru godzin (np. z 8 do 7 lub 6 godzin), wprowadzenie dodatkowych dni wolnych w ciągu miesiąca czy też wydłużenie przerw urlopowych. Pilotaż jest podzielony na trzy etapy: przygotowanie do wdrożenia zmian do końca 2025 roku, roczne testowanie wybranego modelu w 2026 roku oraz podsumowanie i zebranie wyników, które nastąpią do maja 2027 roku. Wnioski płynące z tego programu mają posłużyć jako podstawa do dalszych dyskusji i ewentualnych zmian w Kodeksie pracy. Obecne przepisy (Art. 143 Kodeksu pracy) również dopuszczają skrócony tydzień pracy, jednak wymaga to wydłużenia dobowego wymiaru godzin do 12, co jest zupełnie innym podejściem niż cel i zasady obecnego pilotażu.