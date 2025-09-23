Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli 2025 – jak jest obecnie?

Kto dostaje nagrody jubileuszowe? Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela, którzy osiągną określony staż pracy.

Jakie są progi i stawki w 2025 roku?

20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego

25 lat pracy – 100% wynagrodzenia

30 lat pracy – 150% wynagrodzenia

35 lat pracy – 200% wynagrodzenia

40 lat pracy – 250% wynagrodzenia

Co się mienia od 2026 roku? Wyższe nagrody i nowy próg

Od 2026 roku nauczyciele mogą liczyć na korzystne zmiany w nagrodach jubileuszowych. Świadczenia za długi staż pracy zostaną podwyższone, a w przepisach pojawi się dodatkowy próg, który pozwoli docenić najbardziej doświadczonych pedagogów. To oznacza większe wsparcie finansowe i realne docenienie wielu lat pracy w oświacie.

Zmiany w Karcie Nauczyciela przewidują:

za 40 lat pracy – wzrost z 250% do 300% pensji,

za 45 lat pracy – nowy próg, aż 400% wynagrodzenia.

Dzięki temu nauczyciele z bardzo długim stażem pracy otrzymają równowartość kilku pensji naraz.

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli 2025 - kogo obejmą zmiany?

Nowe zasady obejmą nauczycieli, którzy osiągną wymagany staż pracy po 31 grudnia 2025 roku. Ci, którzy nabędą prawo wcześniej, będą rozliczani według dotychczasowych stawek. Pierwszych wyższych wypłat można spodziewać się w 2026 roku, najczęściej od nowego roku szkolnego.

Czy nauczyciel, który nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w grudniu 2025 dostanie wyższą stawkę?

Nie. Zmiany obejmą tylko tych, którzy osiągną odpowiedni staż po 31 grudnia 2025 roku.

Ile dokładnie wyniesie nagroda dla nauczyciela za 45 lat pracy?

Będzie to równowartość 400% miesięcznego wynagrodzenia, czyli cztery pensje w jednym przelewie.

Czy praca na część etatu też się liczy do stażu?

Tak. Wszystkie okresy zatrudnienia, zarówno na pełen etat, jak i na część etatu, wliczają się do stażu uprawniającego do nagrody.

Kiedy jest wypłacana nagroda jubileuszowa dla nauczyciela?

Nagroda przysługuje w momencie osiągnięcia wymaganego stażu pracy. Powinna zostać wypłacona niezwłocznie, najpóźniej razem z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym nauczyciel uzyskał prawo do nagrody.