Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odniósł się do spekulacji na temat podniesienia wieku emerytalnego. W swoim wystąpieniu jednoznacznie zapewnił, że wiek emerytalny w Polsce pozostanje bez zmian — zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Podkreślił również, że rząd nie prowadzi żadnych prac nad reformą w tym zakresie.

Reklama

Czy będzie nowy wiek emerytalny w Polsce? Prezes ZUS zabrał głos

Obecnie w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. W niektórych krajach Unii Europejskiej wiek emerytalny jest taki sam dla obu płci.

Prezes ZUS podkreślił, że obecny system emerytalny w Polsce zapewnia znaczną swobodę wyboru. Osoby uprawnione do emerytury mogą same zdecydować, kiedy zakończyć pracę zawodową, a jeśli mają taką ochotę, mogą ją kontynuować nawet po przejściu na emeryturę.

– Szanujemy wolność Polaków, wybrali tak, że nie chcą by wiek emerytalny był zmieniany, mają prawo też pracować dłużej, po zyskaniu praw emerytalnych – powiedział Zbigniew Deredziuk w rozmowie z "Radiem ZET".

Nowy wiek emerytalny w Polsce. Prezes ZUS rozwiewa wątpliwości

Derdziuk zwrócił uwagę na zmiany w sposobie obliczania emerytur. Nowy system uwzględnia waloryzowane składki, a wysokość świadczeń zależy zarówno od zgromadzonych składek, jak i prognozowanej długości życia.

Prezes ZUS podkreślił, że kluczową wartością jest wolność wyboru. Polacy sami decydują, czy chcą wydłużyć swoją karierę zawodową. Zaznaczył przy tym, że wysokość emerytury zależy od stażu pracy oraz wysokości odprowadzonych składek.

– Każdy może sobie rozstrzygnąć sam, ile chce pracować, nie ma ograniczeń, po przejściu na emeryturę można dalej pracować – powiedział Derdziuk.

Zbigniew Derdziuk zapewnił, że mimo wyzwań demograficznych polski system emerytalny pozostaje stabilny. Według prognoz ZUS w ciągu najbliższych 50 lat nie grozi mu niewydolność. – Nie ma ryzyka, by ZUS zbankrutował, ponieważ jest częścią państwa. Gdyby jednak państwo popadło w kłopoty finansowe, nie byłoby w stanie dopłacać do ZUS – powiedział Derdziuk.

Co dalej z systemem emerytalnym w Polsce? Eksperci wskazują na 2030 rok

Czy kobiety będą musiały pracować dłużej? Na razie decyzji jeszcze nie podjęto, ale rosnące wyzwania związane z emeryturami mogą wymusić reformę. Czy warto wydłużyć aktywność zawodową? Zdecydowanie tak. Oznacza to wyższe świadczenia i stabilniejszą sytuację finansową. Jakie są prognozy na przyszłość? Eksperci przewidują, że do 2030 roku Polska może dostosować wiek emerytalny do standardów Unii Europejskiej.